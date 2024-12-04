Çin devlet gazetesinden 'büyüme' değerlendirmesi: Yüzde 5'in altı kabul edebilir

İktidardaki Komünist Parti'nin gazetesi People's Daily, başyazısında Çin ekonomisi için odak noktasının niteliksel iyileştirmeler ve makul niceliksel büyüme olduğunu söyledi.

"Eğer 'hıza tapmaktan' kurtulmaz ve körü körüne büyümeye ve gelişigüzel projeler başlatmaya devam edersek, büyümeyi geçici olarak artırsak bile, bunun bedeli gelecekteki büyüme potansiyelini tüketmek olacaktır." denilen başyazıda, "Sıkı bir çalışmanın ardından, %5'in biraz solunda veya biraz sağında olmak kabul edilebilir." ifadelerine yer verildi. Başyazıda ayrıca, artan küresel ekonomik istikrarsızlık ve jeopolitik belirsizliklerden kaynaklanan ekonomik riskler konusunda uyarıda bulunuldu.

Başyazıda, Trump'ın gümrük vergisi tehdidine ve ABD'nin Çin'in teknoloji ve daha geniş mal ihracatını kısmaya yönelik devam eden çabalarına açık bir gönderme yapılarak, "Bazı ülkeler bize karşı çevreleme ve bastırma çabalarını artırabilir" denildi.

Önümüzdeki zor bir döneme işaret eden People's Daily, iç tüketim büyümesinin "hala zayıf olduğunu ve yatırımları istikrara kavuşturmanın giderek zorlaştığını" belirterek, ekonomik toparlanmanın henüz sağlam olmadığını da sözlerine ekledi. Reuters geçen ay hükümet danışmanlarının Pekin'in gelecek yıl için %5,0 civarında bir ekonomik büyüme hedefini sürdürmesini tavsiye ettiğini bildirmişti.