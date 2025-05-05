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Çin, doları terk etmiyor!

Oxford Economics’e göre Çin’in ABD doları varlıklarından çıkış yaptığına dair güçlü bir veri bulunmuyor. Çin’in dış ticaret yapısı ve rezerv tercihi, doların hakimiyetini koruduğuna işaret ediyor.

Haber Merkezi
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Çin, doları terk etmiyor!
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Oxford Economics ekonomisti Louise Loo, Çin'in ABD tahvil piyasalarında son dönemde yaşanan dalgalanmaya katkıda bulunduğunu gösteren çok az veri olduğunu savundu.

"Bunun yerine, kanıtlar Çinli politika yapıcıların aktif olarak dolarsızlaşmadığını ve bunu yapma ihtimallerinin de düşük olduğunu gösteriyor" diye konuşan Loo, doların Çin'in bilinen toplam varlıkları içindeki payı son birkaç yıldır 1,6 trilyon dolar ile oldukça istikrarlı bir seyir izlediğine işaret etti.

Loo, yetkililer dolardan hızla uzaklaşmak isteseler bile, Çin'in 3,2 trilyon dolarlık resmi döviz rezervlerini park edebilecekleri çok az sayıda yüksek kaliteli ve likit yabancı varlık seçeneği olduğunu da vurguladı. Loo, Çin'in ihracat yöneliminin hala önemli miktarda dolar varlığına ihtiyaç duyduğu anlamına geldiğini söyledi.

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