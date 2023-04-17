Çin, dövizi serbest bırakmaya hazırlanıyor

Döviz kurlarını bir süredir sabit tutmak için piyasaya doğrudan müdahale eden Çin Merkez Bankası (PBOC), dövize yönelik müdahalelerini kademeli olarak kaldırmaya hazırlanıyor.

Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkanı Yi Gang yaptığı bir açıklamada , yetkililerin piyasaya girişlerinin miktarını ve sıklığını kademeli olarak azaltarak kur müdahalesini aşamalı olarak kaldırabileceğini söyledi.

Yi, "Bir süredir döviz kurunu sabit tutmaya çalışıyoruz. Sonsuza kadar devam ederseniz, o zaman bir gün piyasaların merkez bankasını yeneceğini söyleyebilirim" dedi.