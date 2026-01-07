Çin, e-ticaret sektöründeki yoğun rekabeti sınırlamayı hedefliyor

Çin, şubat ayında yürürlüğe girecek kapsamlı düzenlemelerle e-ticaret sektöründeki yoğun rekabeti sınırlamayı hedefliyor. Yeni kurallar, Alibaba, Meituan ve JD.com gibi büyük platformların satıcıları indirim ve kampanyalara zorlamasını yasaklıyor. Haberin ardından Alibaba ve sektörün diğer şirketlerinin hisse fiyatlarında düşüş yaşandı.

Düzenlemeler, Pekin’in 2025’ten bu yana çevrimiçi perakende alanına yönelik artan denetiminin bir parçası olarak görülüyor. Yetkililer, sübvansiyon savaşları ve münhasırlık anlaşmalarının küçük satıcılara zarar verdiğini ve sektör genelinde kâr marjlarını aşındırdığını vurguluyor.

Yeni kurallar, mevcut e-ticaret yasasını tamamlayıcı nitelikte olup tüketici ve veri korumasını da zorunlu hale getiriyor. İhlallerin ise para cezalarıyla sonuçlanabileceği belirtiliyor.