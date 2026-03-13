  1. Ekonomim
Çin ekonomisi 2026'ya yavaş başlangıç yaptı

ING ekonomistlerine göre çin ekonomisi ocak ve şubat aylarında zayıf bir performans sergiledi. Ekonomistler, perakende satışlarda yıllık bazda %1,5’lik sınırlı bir toparlanma beklerken, sabit varlık yatırımlarının yılın başında %2,0 ile düşük bir artış göstereceğini öngörüyor.

Sanayi üretiminin ise olumlu ayrışması bekleniyor. ING, yılın ilk iki ayında üretimde %5,0’lik yıllık büyüme tahmin ediyor.

Konut fiyatları tarafında ise şubat ayında daha da kötüleşen bir tablo öngörülüyor. Bu durum, gayrimenkul sektöründeki zayıflığın devam ettiğine işaret ediyor.

Yetkililer, 2026’da iç talebi desteklemek için daha fazla politika adımı atılacağını belirtmiş olsa da, verilerin toparlanma sinyali vermesi zaman alacak gibi görünüyor.

