Çin ekonomisi beklentileri aştı: Büyüme yeniden hızlandı

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Çin ekonomisi, ihracattaki güçlü artışın desteğiyle üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüyerek hükümetin yıllık büyüme hedefine yaklaştı. Ekonomik toparlanma, ek teşvik ve parasal gevşeme ihtimalini azaltırken gayrimenkul sektöründeki daralma ve zayıf iç talep baskı oluşturmaya devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı verilere göre gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), temmuz-eylül döneminde yıllık yüzde 4,5 büyüdü. Bloomberg anketinde ekonomistlerin medyan beklentisi yüzde 4,4 seviyesindeydi.

İkinci çeyrekte büyüme, yüzde 4,3 ile 2022'den bu yana en düşük seviyeye gerilemişti. Üçüncü çeyrekteki toparlanmayla yılın ilk dokuz ayında büyüme yüzde 4,6'ya ulaşarak hükümetin yüzde 4,5-5 olan yıllık hedef aralığına girdi.

Sanayi üretimi ve tüketimde toparlanma

Eylülde sanayi üretimi yıllık yüzde 5,5 artarak yüzde 5,2 olan ağustos performansını geride bıraktı ve beklentilere paralel gerçekleşti.

Perakende satışların yıllık artışı ağustostaki yüzde 0,4'ten eylülde yüzde 1,1'e yükseldi. Otomobil satışları hariç perakende satışlar ise yüzde 3,9 artarak Ekim 2025'ten bu yana en hızlı büyümeyi kaydetti.

Kentsel işsizlik oranı ağustostaki yüzde 5,3'ten eylülde yüzde 5,2'ye geriledi.

Gayrimenkul sektöründeki daralma derinleşti

Ekonomideki toparlanmaya rağmen gayrimenkul sektöründeki sorunlar derinleşti. Gayrimenkul yatırımları 2026'nın ilk dokuz ayında yıllık yüzde 20,6 azalırken ocak-ağustos dönemindeki düşüş yüzde 19,9 olmuştu.

Sabit sermaye yatırımları ilk dokuz ayda yüzde 7,2, altyapı yatırımları ise yüzde 4,2 geriledi. Konut satışlarındaki düşüş de hızlandı.

İhracat büyümeyi destekledi, ticaret fazlası yükseldi

Çin'in ihracatı eylülde yıllık bazda üçte birden fazla artarken Avrupa'ya sevkiyatlar yüzde 25, ABD'ye sevkiyatlar yüzde 40 yükseldi.

Yılın ilk dokuz ayında 938 milyar dolara ulaşan ticaret fazlası, geçen yıl kaydedilen yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık rekorun aşılabileceğine işaret etti.

Yapay zeka altyapısına yönelik küresel yatırımlar, Çin'in çip ve teknoloji ekipmanı ihracatını destekledi.

Verilerin ardından Çin'in 10 yıllık devlet tahvili faizi 1 baz puan yükselerek yüzde 1,65'e çıktı.

Yuan, offshore piyasada dolar karşısında yüzde 0,1 değer kazanarak 6,6829 seviyesine ulaştı. Çin para birimi yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı.

Ekonomistlere göre yeni teşvik ihtimali azaldı

Bank of America Çin Başekonomisti Helen Qiao, sanayi üretimindeki güçlenmenin ardından hükümetin ekonomik desteğini büyük ölçüde mevcut seviyede tutabileceğini belirtti.

ANZ Kıdemli Çin Stratejisti Xing Zhaopeng ise kamu harcamalarının yatırımları ve tüketimi desteklediğini ancak mali görünümdeki belirsizlik nedeniyle toparlanmanın kırılgan kaldığını söyledi. Xing, 2027 yılı için aşağı yönlü risklerin sürdüğünü vurguladı.

Guotai Junan Başekonomisti Zhou Hao da beklentileri aşan büyüme, güçlenen perakende satışlar ve iş gücü piyasasındaki iyileşmenin son çeyrek için daha olumlu bir görünüm sunduğunu ifade etti.