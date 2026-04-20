Çin ekonomisi çıkmazda mı? Üretim rekor kırarken iç tüketim neden dondu?

Küresel piyasaların yakından takip ettiği Çin, 2026 yılının ilk yarısında sanayi üretimi bazında beklentileri aşan bir performans sergilemesine rağmen, halkın alışveriş iştahındaki keskin düşüşle mücadele ediyor. Pekin yönetiminin sanayi yatırımlarına verdiği devasa teşvikler sonucunda üretim tesisleri tam kapasiteyle çalışırken, bu ürünlerin iç pazarda alıcı bulamaması devasa bir arz fazlasına yol açıyor. Geçmiş dönemdeki emlak krizinin yarattığı ekonomik travma ve geleceğe dair belirsizlikler, Çinli tüketicileri harcama yapmak yerine tasarrufa yönlendiriyor. Bu durum, ekonomideki büyüme rakamları ile halkın refah seviyesi arasındaki makasın her geçen gün daha fazla açılmasına neden oluyor.

Üretim fazlası ürünlerin küresel pazarlara akması ticaret savaşlarını tetikliyor

İç piyasada satılamayan ve stoklarda biriken devasa üretim miktarı, çok düşük maliyetlerle küresel pazarlara ihraç edilmeye başlandığında dünya genelinde yeni bir gümrük vergisi tartışması alevlendi. Özellikle elektrikli araçlardan güneş panellerine kadar pek çok stratejik alanda Çin’in uyguladığı düşük fiyat politikası, Batılı ülkelerin yerel üreticilerini korumak adına savunma mekanizmalarını devreye sokmasına yol açıyor. Çin’in üretim gücünü dünya genelinde bir baskı unsuru olarak kullanması, küresel tedarik zincirlerinde yeni bir kutuplaşmayı ve karşılıklı ticaret kısıtlamalarını beraberinde getiriyor. Bu durum, Pekin'in dış ticaret dengelerini zorlarken aynı zamanda uluslararası diplomatik ilişkilerde de tansiyonu yükseltiyor.

Tüketici güvenini geri kazanmak adına köklü sosyal reformlar yapılması gerekiyor

Sadece üretim ve ihracat odaklı bir büyüme modelinin mevcut şartlar altında sürdürülebilir olmadığı açıkça görülüyor. Çin’in içine düştüğü bu deflasyonist baskıdan kurtulabilmesi için hanehalkı gelirini artıracak ve sosyal güvenlik ağlarını güçlendirecek radikal adımların atılması bir zorunluluk haline geldi. Kamu yatırımları sanayi çarklarını bir yere kadar döndürebilse de sokaktaki insanın harcama yapmaya ikna edilemediği bir senaryoda, devasa fabrikaların birer maliyet yüküne dönüşme riski bulunuyor. Önümüzdeki aylarda açıklanacak yeni ekonomi paketlerinin doğrudan tüketicinin cebine dokunup dokunmayacağı, Çin ekonomisinin gelecekteki rotasını belirleyen en temel unsur olacak.