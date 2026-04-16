Çin ekonomisi güçlü ihracatla büyürken iç talep zayıf kalıyor

Goldman Sachs ekonomisti Lisheng Wang, Çin ekonomisinin “ikiye bölünmüş” bir görünüm sergilediğini belirterek imalat ve ihracatın güçlü, konut piyasası ile tüketici harcamalarının ise zayıf olduğunu söyledi.

Wang, ilk çeyrek büyümesinin piyasa beklentilerini aştığını, nominal GSYH artışının üretici fiyatlarındaki yükselişten fayda sağladığını ifade etti. Tüketim genel olarak zayıf seyrederken, hizmet tüketimindeki büyümenin mal tüketimini geride bıraktığını vurguladı.

Capital Economics ekonomisti Zichun Huang ise Çin ekonomisinin dış talebe giderek daha bağımlı hale geldiğini belirtti.

Çin’in ilk çeyrek GSYH büyümesi %5’e hızlanarak önceki çeyrekteki %4,5’in üzerine çıktı. Huang, iç talepte sınırlı iyileşme görülse de büyümenin ana kaynağının ihracat olduğunu, hızlanmanın inşaat ve sanayi tarafından desteklendiğini söyledi. Orta Doğu’daki çatışmanın bu eğilimi güçlendirebileceğini belirten Huang, yüksek yakıt fiyatlarının iç talebi baskılayabileceğini, buna karşılık Çin’in yeşil teknoloji ihracatını artırabileceğini ifade etti.