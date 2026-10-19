Çin ekonomisi ihracatla ayakta! İçeride kriz derinleşiyor

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Çin ekonomisi, küresel ticaretteki belirsizliklere ve iç talepteki zayıflığa rağmen üçüncü çeyrekte büyümesini hızlandırdı.

İhracattaki güçlü performans ve yüksek teknoloji üretimindeki artış, gayrimenkul sektöründeki daralmanın olumsuz etkilerini sınırladı.

Çin ekonomisi temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 büyüdü. Böylece ikinci çeyrekte yüzde 4,3 ile son üç yılın en düşük seviyesine gerileyen büyüme, üçüncü çeyrekte yeniden hız kazandı.

Ancak açıklanan büyüme oranı, Pekin yönetiminin 2026 yılı için belirlediği yüzde 4,5-5 aralığındaki hedefin alt sınırında kaldı.

İhracatta yüzde 33'lük sıçrama

Çin ekonomisinin üçüncü çeyrekteki performansında en önemli belirleyici ihracat oldu.

Ülkenin ihracatı eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33'ün üzerinde arttı. Aynı dönemde Avrupa'ya yapılan ihracat yüzde 25, ABD'ye yapılan ihracat ise yüzde 40 yükseldi.

Dış ticaretteki bu güçlü performans, Çin'in küresel üretim ve tedarik zincirlerindeki ağırlığını koruduğunu gösterirken ülkenin iç tüketimdeki durgunluğu dış pazarlardaki satışlarla dengelemeye çalıştığına da işaret etti.

Ticaret fazlası 938 milyar dolara ulaştı

Çin'in dış ticaret fazlası, 2026 yılının ilk dokuz ayında 938 milyar dolara yükseldi.

Ülke, 2025 yılında 1,19 trilyon dolarla tarihi bir ticaret fazlasına ulaşmıştı.

Mevcut ihracat performansının devam etmesi halinde Çin'in 2026 yılını yeni bir rekorla tamamlaması mümkün görülüyor.

Ancak Çin'in ihracata dayalı büyüme modeli, ticaret ortaklarıyla ilişkilerde yeni gerilimleri de beraberinde getiriyor.

Avrupa ülkeleri, Çin'den gelen ürünlerin yerli üreticiler üzerindeki baskısını azaltmak amacıyla yeni ticaret önlemlerini değerlendiriyor.

Habere göre Pekin yönetimi, bu ay Avrupa Birliği ile hibrit araç ihracatına kota uygulanması konusunda anlaşmaya vardı. Almanya ve Fransa ise Çin'den yapılan ithalatı sınırlandırmayı kolaylaştıracak yeni araçlar önerdi.

Yapay zekâ yatırımları Çin'in üretimini destekliyor

Küresel ölçekte hızlanan yapay zekâ yatırımları da Çin ekonomisine destek sağlayan önemli unsurlar arasında yer aldı.

Veri merkezlerinin yaygınlaşması, bilgi işlem kapasitesinin artırılması ve teknoloji altyapısına yönelik yatırımlar, çip ve elektronik ekipman talebini güçlendirdi.

Bu gelişme, Çin'in yüksek teknoloji üretimini ve ihracatını destekledi.

Ülkede sanayi üretimi eylül ayında yıllık bazda yüzde 5,5 arttı. Ağustos ayında sanayi üretimindeki artış yüzde 5,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Böylece sanayi sektöründeki büyüme hız kazanırken üretim ile iç tüketim arasındaki ayrışma daha belirgin hale geldi.

Gayrimenkulde çöküş derinleşiyor: Yatırımlar yüzde 20,6 düştü

İhracattaki güçlü performansa karşılık Çin'in iç ekonomisindeki sorunlar devam ediyor.

Özellikle uzun süredir krizle mücadele eden gayrimenkul sektörü, büyümenin önündeki en önemli engellerden biri olmayı sürdürüyor.

Yılın ilk dokuz ayında gayrimenkul yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 geriledi.

Ağustos sonunda yüzde 19,9 olan düşüşün eylül itibarıyla daha da derinleşmesi, sektördeki toparlanmanın henüz başlamadığını ortaya koydu.

Konut satışlarındaki gerilemenin hızlanması da gayrimenkul piyasasındaki zayıflığın devam ettiğini gösterdi.

Sabit sermaye yatırımlarında yüzde 7,2'lik gerileme

Çin ekonomisindeki yatırım iştahının zayıfladığına işaret eden bir diğer veri de sabit sermaye yatırımları oldu.

Yılın ilk üç çeyreğinde sabit sermaye yatırımları yıllık bazda yüzde 7,2 azaldı.

Gayrimenkul yatırımlarındaki sert düşüş ve özel sektörün temkinli yaklaşımı, yatırımlar üzerindeki baskıyı artırdı.

Bu tablo, Çin ekonomisinin ihracat ve sanayi üretiminde güçlü kalmasına rağmen iç piyasada aynı performansı gösteremediğini ortaya koydu.

Tüketim zayıf: Perakende satışlar yalnızca yüzde 1,1 arttı

Çinli tüketicilerin harcamalarındaki sınırlı toparlanma da ekonominin dikkat çeken sorunlarından biri olmaya devam ediyor.

Eylül ayında perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 arttı.

Ağustos ayında yüzde 0,4 olan artışa kıyasla bir hızlanma görülse de tüketimdeki büyüme, ihracat ve sanayi üretiminin oldukça gerisinde kaldı.

Tüketici güvenindeki zayıflık, gayrimenkul piyasasındaki sorunlar ve istihdama ilişkin belirsizlikler, hane halkının harcama kararları üzerinde baskı oluşturuyor.

İşsizlik yüzde 5,2'ye geriledi

İstihdam piyasasında ise sınırlı bir iyileşme yaşandı.

Çin'de kentsel işsizlik oranı eylül ayında yüzde 5,3'ten yüzde 5,2'ye düştü.

Bununla birlikte gençler arasındaki yüksek işsizlik, ülkenin karşı karşıya olduğu yapısal sorunlardan biri olmaya devam ediyor.

ABD ve Avrupa ile ticaret gerilimi sürüyor

Çin'in hızla artan ihracatı, başta ABD ve Avrupa Birliği olmak üzere önemli ticaret ortaklarıyla ilişkileri de etkiliyor.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eylül ayında Washington'da gerçekleştirdiği görüşmede karşılıklı gümrük vergilerinin düşürülmesi konusunda anlaşmaya vardıkları belirtildi.

Bununla birlikte Çin'in küresel pazarlardaki güçlü ihracat performansı, Avrupa ülkelerinde yerli üretimin korunmasına yönelik tartışmaları artırıyor.

Özellikle otomotiv ve yüksek teknoloji ürünlerinde Çin kaynaklı rekabetin yoğunlaşması, ticaret politikalarının önümüzdeki dönemde de gündemde kalacağına işaret ediyor.

Pekin ekonomiyi desteklemek için yeni önlemler açıkladı

Çin yönetimi, iç talebi canlandırmak ve büyümeyi desteklemek amacıyla sonbahar döneminde yeni ekonomik önlemleri devreye aldı.

Açıklanan tedbirler arasında konut kredilerine yönelik sübvansiyonlar, kamu bankalarının sermaye yapısının güçlendirilmesi ve altyapı yatırımlarının artırılması bulunuyor.

Ekonomistler, bu adımların 2026 yılı büyüme hedefinin yakalanmasına yardımcı olabileceğini değerlendiriyor.

Ancak söz konusu önlemlerin, Çin ekonomisinin üretim ve ihracata aşırı bağımlılığı ile zayıf tüketici talebi gibi yapısal sorunlarını köklü biçimde çözmekte yetersiz kalabileceği belirtiliyor.

Capital Economics: Gerçek büyüme yüzde 2 olabilir

Resmî büyüme verileri konusunda farklı değerlendirmeler de yapılıyor.

Araştırma kuruluşu Capital Economics, Çin'in açıkladığı büyüme rakamlarına ilişkin kuşkularını sürdürdü.

Kuruluşa göre Çin ekonomisinin üçüncü çeyrekteki gerçek büyümesi yüzde 4,5 yerine yaklaşık yüzde 2 seviyesinde gerçekleşmiş olabilir.

Capital Economics, 2026 yılının tamamında büyümenin yüzde 3 civarında kalabileceğini tahmin ediyor.

Bu değerlendirme, Çin'in resmî büyüme verilerinden önemli ölçüde ayrışıyor.

Çin ekonomisinde iki farklı tablo

Son veriler, Çin ekonomisinde giderek belirginleşen iki farklı görünümü ortaya koyuyor.

Bir tarafta güçlü ihracat, yüksek teknoloji üretimi ve sanayi faaliyetleri büyümeyi desteklerken diğer tarafta gayrimenkul krizinin derinleşmesi, yatırımlardaki düşüş ve zayıf tüketim ekonomiyi baskılıyor.

Pekin yönetiminin önündeki temel sorun ise ihracatın sağladığı büyümeyi iç talep ve yatırımlarla desteklenen daha dengeli bir ekonomik yapıya dönüştürmek olarak öne çıkıyor.