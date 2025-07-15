Çin ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

Çin ekonomisi, ABD ile ticaret anlaşmazlıklarına rağmen yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,2 ile beklentilerin üzerinde büyüme göstererek analistlerin beklentilerini aştı.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH), Nisan-Haziran 2025 döneminde, geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 5,2 artarak 2024 yılının 3. çeyreğinden bu yana en yavaş artış hızını kaydetti.

Çin'in büyümesine ilişkin piyasa beklentisi ilk çeyrekte yüzde 5,4 büyümenin ardından ikinci çeyrekte yüzde 5,1 büyüyeceği yönündeydi.

İkinci çeyrekteki büyüme oranı, hükümetin bu yıl için "yüzde 5 civarı" beklentisinin üzerinde gerçekleşti. GSYH ikinci çeyrekte, yılın ilk çeyreğine göre yüzde 1,1 artış kaydetti. Yılın ocak-haziran döneminde ise dünyanın ikinci büyük ekonomisi yüzde 5,3 büyüdü.

Çin ekonomisi, 2024'te yüzde 5 büyüyerek hükümetin "yüzde 5 civarında" öngörüsünü yakalamıştı. Hükümet, bu yıl için de aynı oranda büyüme hedefi belirlemişti.

Analistler, ABD ile yaşanan ticaret anlaşmazlığı devam ederken, ikinci çeyrekte yıllık yüzde 5,2'lik büyümeyi Çin ekonomisindeki güçlü direncin bir işareti olarak değerlendirdi.

Öte yandan, altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, ocak-haziran döneminde yüzde 3,7 beklentilere karşı yüzde 2,8 arttı.

Ülkede mayıs sonunda yüzde 5 olan kentlerdeki genel işsizlik oranı haziranda sabit kaldı. Çin'de yerel yönetimlerin borç problemleri, gayrimenkul sektöründeki düşüş, zayıf iç talep ve fiyat artışlarındaki deflasyon eğilimi gibi kronikleşen problemlere ek olarak bu yıl ABD'nin tarife politikasıyla artan dış belirsizliklerin de ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemesi bekleniyor.