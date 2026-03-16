Çin ekonomisi, yeni yıla üretim, tüketim ve yatırımlarda artışla başladı

Çin ekonomisi, ABD'nin uyguladığı tarifelerin yarattığı belirsizliklerle geçen 2025'in ardından yeni yıla iç ekonomik göstergelerdeki güçlü performansla başladı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Ocak-Şubat 2026 dönemi sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı.

Bu dönemde sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 6,3, perakende satışlar yüzde 2,8 ve sabit sermaye yatırımları yüzde 1,8 arttı. Üretim, tüketim ve yatırımların ivmesi geçen yılın sonuna kıyasla yükseldi.

Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,9 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, ocak ve şubat aylarında yıllık bazda yüzde 6,3 artarken aralıktaki yüzde 5,2 ve 2025 genelindeki yüzde 5,9 artışın üzerine çıktı.

Tüketimin ölçüsü olarak kabul edilen perakende satışlar ise iki ayda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 arttı. Tüketimin ivmesi, 2025 genelindeki yüzde 3,7'lik artışın gerisine düşse de Aralık 2025'teki yüzde 0,9'lık artışı geride bıraktı.

Gayrimenkul yatırımlarındaki gerileme sürdü

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,8 arttı. Yatırımlar, 2025 genelinde yüzde 3,8'lik gerilemenin ardından yeniden artış eğilimine girdi.

Son 3 yıldaki gerilemesiyle sabit sermaye yatırımlarını olumsuz etkileyen gayrimenkul sektöründe düşüş, bu yıl da devam etti. Gayrimenkul yatırımları, iki ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 azaldı.

Ülkede Aralık 2025 sonunda yüzde 5,2 olan kentlerdeki genel işsizlik oranı, bu yılın ilk iki ayının sonunda 0,1 puan artışla yüzde 5,3 oldu.

UİB Sözcüsü Fu Linghui, verilerle ilgili değerlendirmesinde, "Genel olarak, ulusal ekonomi, ocak ve şubat aylarında ekonomik indikatörlerde gözle görünür bir toparlanmayla yıla iyi bir başlangıç yaptı" ifadesini kullandı.

Dış koşullardaki olumsuzluklara işaret eden Sözcü Fu, jeopolitik risklerin yükseldiği, bunun Çin ekonomisine büyük etkilerinin olabileceği uyarısında bulundu.

Çin'de geleneksel takvime göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı tatilinin her yıl ocak ve şubat aylarında değişen tarihlere denk gelmesi nedeniyle bu aylara ait ekonomik veriler, yıllık bazdaki sapmaları önlemek amacıyla toplu açıklanıyor.