Çin ekonomisinde %5’lik büyüme: Gerçek bir toparlanma mı, geçici bir ivme mi?

Büyümenin temel katalizörü, yıllık %6,1 artış kaydeden sanayi katma değeri oldu. Özellikle sermaye yoğunluklu sektörler ile fotovoltaik hücre ve yeni nesil mobilite araçlarını kapsayan yüksek teknoloji imalatı, toplam sanayi çıktısını yukarı yönlü domine etti. Arz yönlü bu genişleme, kamu destekli düşük maliyetli kredilerin ve vergi teşviklerinin üretim hatlarına kanalize edilmesinin bir neticesi olarak değerlendiriliyor. Buna karşın, üretim kapasitesindeki bu ivme, beraberinde kapasite kullanım oranlarının optimizasyonu ve küresel piyasalarda arz fazlası riskini de gündeme taşıyor.

Negatif reel faiz ve iç talepteki deflasyonist baskı

Makro verilerdeki en belirgin negatif ayrışma, hanehalkı tüketim harcamalarında gözlemleniyor. Perakende satışların %2,4 ile sınırlı kalması, ‘iç tüketim odaklı büyüme’ modeline geçişte karşılaşılan direnci simgeliyor. Tüketici güven endeksindeki durgunluk ve hanehalkının likidite tercihini koruyarak tasarruf eğilimini artırması, ekonomide deflasyonist baskıların henüz tam anlamıyla kırılamadığını gösteriyor. Negatif servet etkisi yaratan gayrimenkul sektöründeki likidite krizi ve varlık fiyatlarındaki volatilite, bireysel harcamalar üzerinde baskılayıcı bir unsur olmayı sürdürüyor.

Dış ticaret dengesi ve global konjonktürel riskler

Dış ticaret kanadında ihracatın %14,7 oranında genişlemesi, büyümenin dış talep şokuyla desteklendiğini kanıtlıyor. Çinli üreticilerin iç pazardaki talep yetersizliğini dış pazarlara yönelerek kompanse etme stratejisi, kısa vadeli GSYH artışını desteklese de küresel ticarette korumacı politikaların sertleşmesine zemin hazırlıyor. Cari fazladaki bu genişleme, ticaret ortaklarıyla yaşanan parite ve gümrük vergisi gerilimlerini kronik hale getirme riski taşımaktadır.

Enflasyon hedeflemesi ve likidite yönetimi

Özetle, 2026 yılının ilk çeyreğinde elde edilen %5'lik büyüme, niteliksel olarak üretim odaklı ve kamu destekli bir genişlemenin sonucudur. Ekonominin orta vadeli istikrarı; para politikasındaki gevşeme adımlarının reel sektöre aktarım mekanizmalarının etkinliğine ve gayrimenkul piyasasındaki borç stokunun yönetilebilir bir patikaya oturtulmasına bağlıdır. İkinci çeyrek itibarıyla maliye politikasında atılacak genişlemeci adımların, hanehalkı harcamalarını ne ölçüde teşvik edeceği, büyümenin geçici bir arz şoku mu yoksa kalıcı bir yapısal toparlanma mı olduğunu tayin edecektir.