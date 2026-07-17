Çin ekonomisinde arz-talep kırılması: İhracat güçlü, iç piyasa kırılgan

Ekonomik veriler detaylı incelendiğinde, ülkenin üretim kapasitesi ile yerel tüketim harcamaları arasında keskin bir ayrışma yaşandığı gözleniyor. Küresel piyasalarda veri merkezlerine ve yapay zeka altyapılarına yönelik artan yarı iletken ile bilgisayar donanımı talebi, haziran ayında ülkenin toplam ihracatını yıllık bazda %27,0 oranında yukarı taşıdı. Buna karşılık, aynı dönemde sanayi üretimi %5,3 artış göstererek beklentileri aşarken, iç piyasanın seyrini gösteren perakende satışların haziran ayında yalnızca %1 düzeyinde kalması dikkat çekiyor. Üretim tesisleri dış pazar siparişlerini karşılamak için tam kapasite çalışırken, yerel tüketicinin geleceğe yönelik kaygılarla tasarruf eğilimini artırması, iç piyasada arz fazlası ve deflasyonist baskı riskini tırmandırıyor.

Gayrimenkul sektörü ve hanehalkı harcamalarındaki durgunluk

Asya ekonomisinin iç pazar dinamiklerini baskılayan en büyük yapısal problem, uzun süredir çözülemeyen gayrimenkul sektöründeki sert daralma olmaya devam ediyor. Yılın ilk yarısında sabit sermaye yatırımlarının %5,7 oranında gerilemesi, inşaat ve mülk geliştirme faaliyetlerinin büyüme üzerindeki lokomotif rolünü tamamen kaybettiğini gösteriyor. Konut fiyatlarındaki düşüşün durdurulamaması, servetlerinin önemli bir kısmını gayrimenkul varlıklarında tutan Çinli hanehalkının finansal kırılganlığını artırarak harcama alışkanlıklarını kısıtlamalarına yol açıyor. Tüketici güven endeksindeki bu kalıcı aşağı yönlü seyir, perakende harcamaları ve hizmet sektörü yatırımlarını doğrudan olumsuz etkileyerek ekonomik büyümeyi yalnızca dış ticarete bağımlı hale getiriyor.

Ekonomi yönetiminin teşvik ikilemi ve faiz politikası

Üretim ayağındaki güce karşılık tüketim verilerinden gelen zayıf sinyaller, ekonomi kurmaylarını zorlu bir politika tercihiyle karşı karşıya bırakıyor. Geleneksel altyapı projelerine ve ağır sanayiye yoğun bütçeler ayırmanın mevcut arz-talep dengesizliğini daha da kronikleştireceğini öngören hükümet, bu kez doğrudan hanehalkı gelirlerini destekleyecek adımları devreye alabilir. Temmuz ayının son haftasında gerçekleştirilecek olan Politbüro toplantısı, piyasaların canlandırılması adına vergi transferleri ve sosyal güvenlik ağlarının güçlendirilmesi gibi doğrudan tüketimi hedefleyen paketlerin ipuçlarını barındırabilir. Öte yandan, kredi büyümesindeki zayıflık ve sanayi kar marjlarındaki daralma, merkez bankasını yılın ikinci yarısında politika faiz oranlarında ve zorunlu karşılıklarda beklenenden daha erken bir indirime gitmeye zorlayabilir.

Küresel ticaret riskleri ve yıl sonu büyüme projeksiyonları

Yapılan projeksiyonlar, Çin'in üretim odaklı büyüme modelinin ve sadece ihracata dayalı mevcut stratejisinin küresel ölçekte ciddi jeopolitik engellere takılma riskini barındırdığını gösteriyor. ABD ve Avrupa Birliği ile yaşanan dış ticaret açığı gerilimleri, Pekin'in teknoloji ve otomotiv ihracatına yönelik yeni gümrük tariflerinin uygulanabileceğine işaret ediyor. Dış pazardaki bu potansiyel bariyerler, iç talebin henüz istikrar kazanmadığı bir konjonktürde Çin ekonomisinin en güçlü dayanağını da zayıflatabilir. Dolayısıyla, ikinci çeyrekte kaydedilen bu yavaşlama, ekonomi yönetiminin acilen iç piyasayı canlandıracak yapısal reformları devreye almaması durumunda, 2026 yılı için belirlenen %4,5-%5'lik resmi büyüme hedefinin alt sınırında kalınma riskini artırıyor.