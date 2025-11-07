  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Çin ekonomisinde baskı devam ediyor
Çin ekonomisinde baskı devam ediyor

ING’ye göre, Çin ekonomisinde baskı devam ediyor, deflasyon sürecek.

ING’ye göre, Çin ekonomisi ekim ayında da baskı altında kaldı. Banka, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yıllık bazda yüzde 0,2 düşmesini ve deflasyonun sürmesini bekliyor.

ING, gıda dışı fiyatların toparlandığını, ancak gıda fiyatlarının TÜFE üzerinde baskı oluşturduğunu değerlendirdi.

ING, perakende satış büyümesinin ekim ayında yüzde 2,6’ya gerilediğini ve takas destekli satış politikasının etkisinin azalmaya devam ettiğini ifade etti.

Ayrıca, zayıf güven ortamının yatırımları sınırlamayı sürdürdüğünü belirten banka, yılın ilk 10 ayına ilişkin sabit varlık yatırımlarının yüzde 0,8 düşmesinin beklendiğini, bunun ocak-eylül dönemine göre kötüleşme anlamına geldiğini kaydetti.

