Çin ekonomisinde beklenmedik canlanma

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S&P Global tarafından derlenen RatingDog Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), perşembe günü açıklanan verilere göre temmuzdaki 50,4 seviyesinden ağustosta 51,4'e yükseldi.

Endeks, büyüme ile daralmayı ayıran 50 seviyesinin üzerinde kalmasına rağmen son 14 ayın en düşük ikinci değerini aldı. Özel sektör göstergesi, hizmet faaliyetlerinin önceki aya göre değişmediğini gösteren resmi veriden daha olumlu bir tablo ortaya koydu. İki araştırma arasındaki ayrışmada kapsam ve örnekleme yöntemlerindeki farklılıkların etkili olabileceği belirtildi.

Yeni siparişlerde iç talep desteği

Hizmet sektöründeki yeni iş hacmi, temmuzda gördüğü dört ayın en düşük seviyesinden daha hızlı bir artış kaydetti. Büyümede iç talep belirleyici oldu.

Yeni ihracat siparişleri ağustosta üst üste dördüncü ay arttı ancak büyüme hızı yavaşladı. İhracat siparişlerindeki ivme, haziranda kaydedilen 20 ayın en yüksek seviyesinden gerilemeyi sürdürdü.

İstihdamda 2023'ten beri en uzun artış

Hizmet sektöründe istihdam üst üste dördüncü ay yükselerek 2023'ten bu yana en uzun kesintisiz iş yaratma dönemini oluşturdu. İstihdam artış hızı yükselirken son üç yılın en güçlü seviyelerinden birine ulaştı.

RatingDog Kurucusu Yao Yu, şirketlerin gelecek 12 aya ilişkin beklentilerinin temmuzdaki yakın dönem düşük seviyesinden iyileştiğini belirtti. İş dünyasındaki güven; genişleme planları, yeni projeler, tanıtım faaliyetleri ve piyasa talebinin güçleneceği beklentisiyle desteklendi.

Maliyetler 18 aydır yükseliyor

Ortalama girdi fiyatları, iş gücü, malzeme, yakıt ve ekipman yenileme maliyetlerindeki artışın etkisiyle ağustosta üst üste 18'inci ay yükseldi.

Firmaların satış fiyatları ise üçüncü ay artarak 2024'ün ilk yarısından bu yana en uzun yükseliş dönemini kaydetti. Satış fiyatlarındaki artış hızı temmuza göre değişmedi ve sınırlı düzeyde kaldı.

Bileşik PMI 52,1'e çıktı

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan RatingDog Çin Genel Bileşik PMI, temmuzdaki 50,8 seviyesinden ağustosta 52,1'e yükseldi. Veri, Çin'in genel özel sektör faaliyetlerindeki büyümenin hızlandığına işaret etti.