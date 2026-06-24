Çin ekonomisinde çift başlı dönem: Yapay zeka fabrikaları kurtarırken iç talep neden çöküyor?

Mayıs ayında yapay zeka ve yüksek teknoloji yatırımlarının meyvesini güçlü endüstriyel üretimle alan Çin, içerideki emlak krizi ve makroekonomik belirsizlikler nedeniyle hanehalkı tüketiminde sert bir daralma yaşıyor. Üretim hatlarının dolup taştığı ancak iç piyasada çarkların yavaşladığı bu asimetrik görünüm, Asya devini tamamen dış pazarlara bağımlı, kırılgan bir büyüme sarmalına sürüklüyor.

Fabrikalar yapay zekayla şahlanırken vatandaşın harcamama nedenleri

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, açıklanan son veriler doğrultusunda tek bir sınır içinde iki taban tabana zıt ekonomik gerçekliğin aynı anda yaşandığını tescilledi. Madalyonun parlak yüzünde, Çin yönetiminin uzun süredir stratejik olarak fonladığı yapay zeka, yarı iletkenler ve yeşil enerji teknolojileri yer alıyor. Bu alanlarda endüstriyel üretim hatları tam kapasite çalışarak makro göstergeleri yukarı taşırken, madalyonun diğer yüzünde yerel piyasada yaprak kımıldamıyor. Çinli tüketicilerin harcama eğilimini kaybetmesi, yerel piyasadaki iç talebi her geçen gün daha da baskılayarak ekonomik dinamizmi sekteye uğratıyor.

Yapay zeka destekli sanayi devriminin küresel dengelere etkileri

Çin'in 'yeni kaliteli üretici güçler' doktrini altında uyguladığı teknoloji odaklı büyüme stratejisi, mayıs ayında endüstriyel çıktıları domine etmeyi başardı. Özellikle yapay zeka altyapısına yönelik donanımlar, akıllı mikroçipler ve otonom araç segmentindeki üretim, küresel tedarik zincirindeki ağırlığını artırdı. Batılı aktörlerin yüksek gümrük vergisi ve korumacı ticaret politikalarına rağmen Çin'in teknoloji odaklı fabrikaları, otomasyon entegrasyonu sayesinde birim maliyetleri küresel ölçekte rekabet edilemeyecek seviyelere çekti. Ancak bu devasa üretim ivmesi, içerideki tüketim krizi nedeniyle tamamen dış pazarlara ve ihracata bağımlı bir büyüme modelini kronik hale getiriyor.

Emlak krizi gölgesinde tüketici güveninin durumu

Sanayideki hareketliliğe rağmen iç piyasadaki donukluğun ve zayıf perakende performansının ardında, finansal piyasalardaki emlak krizinin tetiklediği köklü bir güven krizi yatıyor. Konut sektöründeki yapısal çöküş hanehalkı servet algısını zedeleyip deflasyonist beklentileri artırırken, tüketiciler harcama yerine likiditeyi mevduatta tutmayı tercih ediyor.

Çin'in üretim odaklı teşviklerinin tüketimi canlandırmadaki yetersizliği

Ekonomideki bu asimetri, Çin Merkez Bankası ve maliye politikasının yapısal sınırlarını da tartışmaya açıyor. Hükümet, teşvik paketlerini doğrudan arz tarafına, yani fabrikalara ve AR-GE merkezlerine sübvansiyon olarak aktarmayı tercih ediyor. Ancak hanehalkı gelirlerini doğrudan destekleyecek sosyal güvenlik reformları yapılmadığı sürece bu tek taraflı üretkenlik bir süre sonra 'aşırı arz' krizine dönüşecektir. İç talebin zayıf kalması durumunda, Çin'in ürettiği teknolojik ürün stokunu eritebilmek için küresel pazarlarda fiyat kırmaya yöneleceği, bunun da uluslararası ticarette yeni korumacılık savaşlarını tetikleyeceği açıkça görülüyor.