Çin ekonomisinde dikkat çeken veri: Döviz işlemleri 22,1 trilyon doları geçti

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Çin’in döviz piyasasında yılın ilk yarısında işlem hacmi önemli bir seviyeye ulaştı. Çin Devlet Döviz İdaresi tarafından yayımlanan 2026 yılı ilk yarısına ilişkin verilere göre, ocak-haziran döneminde yurt içi yuan döviz piyasasındaki toplam işlem hacmi 22,1 trilyon ABD doları olarak gerçekleşti.

İşlem hacmi yüzde 5,1 arttı

Çin’in döviz piyasasında gerçekleşen toplam işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 yükseldi. Veriler, yılın ilk altı ayında döviz piyasasındaki işlemlerin istikrarlı biçimde arttığını ortaya koydu.

Bankalararası piyasa öne çıktı

Toplam işlem hacminin önemli bölümü bankalararası piyasada gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde bankaların müşterileriyle yaptığı döviz işlemlerinin hacmi 3,9 trilyon dolar olurken, bankalararası piyasadaki işlemlerin toplamı 18,2 trilyon dolara ulaştı.

Türev işlemlerin payı yüzde 62,4

Çin’in döviz piyasasında türev ürünler önemli bir ağırlık oluşturdu. İlk altı ayda türev ürün işlemlerinin hacmi 13,8 trilyon dolar olarak kaydedildi. Bu rakam, toplam döviz piyasası işlem hacminin yüzde 62,4’üne karşılık geldi.

Piyasada yüzlerce kurum işlem yapıyor

Veriler, Çin’in döviz piyasasındaki katılımcı yapısının da geniş olduğunu gösterdi. Haziran ayı sonu itibarıyla bankalararası döviz piyasasında toplam 829 kurumun yer aldığı bildirildi. Bu kurumların 172’sinin yurt dışından olduğu belirtildi.

Çin döviz piyasası dışa açık

Çin Devlet Döviz İdaresi’nin raporunda, ülkenin döviz piyasasının yüksek düzeyde dışa açık olduğu ve farklı türlerde piyasa katılımcılarını bünyesinde barındırdığı belirtildi. İlk yarı verileri, döviz piyasasındaki işlem hacminin yanı sıra piyasanın katılımcı çeşitliliğine de işaret etti.

Spot işlemler de yüksek hacme ulaştı

Çin’in resmi verilerine göre, yılın ilk yarısında toplam döviz piyasası işlemleri içinde spot ve türev işlemler önemli pay aldı. İlk altı ayda spot işlemlerin hacmi 8,3 trilyon dolar, türev işlemlerin hacmi ise 13,8 trilyon dolar olarak açıklandı.

Döviz piyasasında hareketlilik sürüyor

Çin’in döviz piyasasına ilişkin ilk yarı verileri, işlem hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yükseldiğini gösterdi. 22,1 trilyon dolarlık toplam hacim içerisinde bankalararası işlemler ve türev ürünler öne çıkarken, piyasada yurt dışından katılımcıların da bulunduğu geniş bir yapı dikkat çekti.