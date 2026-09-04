Çin ekonomisinde iki farklı tablo: Enflasyon ve ihracat yükseliyor, tüketim zayıf kalıyor

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BofA Securities, Çin’de yıllık tüketici enflasyonunun ağustosta %0,7’ye yükselmesini bekliyor. Tüketici fiyatları temmuz ayında yıllık bazda %0,5 artmıştı.

Ağustos ayındaki yükselişte gıda fiyatlarının belirleyici olması bekleniyor. Olumsuz hava koşullarının sebze arzı üzerindeki etkisi fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluştururken, sebze fiyatlarının aylık bazda %6,6 arttığı tahmin ediliyor.

Bunun yanında baz etkisinin de yıllık enflasyon oranındaki yükselişe katkı vermesi bekleniyor. Böylece Çin ekonomisinde fiyatlar genel seviyesinde uzun süredir devam eden düşük seyir ağustos ayında bir miktar güç kazanabilir.

İhracatta güçlü görünüm sürüyor

Dış ticaret tarafında ise Çin ekonomisinin daha güçlü bir performans sergilemesi bekleniyor. BofA Securities, dolar bazında ihracatın ağustosta yıllık %25 artacağını tahmin ediyor. Temmuz ayında ihracat %23,9 yükselmişti.

Çip ve otomobil sevkiyatlarının dış satımı desteklemesi beklenirken, küresel talepteki dirençli görünüm de Çin’in ihracat performansına katkı sağlıyor. İthalat artışının ise temmuzdaki %27,5 seviyesinden ağustosta %26’ya gerilemesi öngörülüyor.

Teknoloji ürünlerine yönelik güçlü talep ithalatı destekleyen başlıca unsurlardan biri olurken, ham petrol ithalatındaki zayıflamanın toplam artış hızını sınırlaması bekleniyor.

İç tüketimde toparlanma sınırlı

Ekonominin iç talep tarafında ise daha zayıf bir tablo bulunuyor. BofA Securities, Çin’de perakende satışların ağustosta yıllık bazda yalnızca %0,6 artacağını öngörüyor.

Otomobil satış hacminin yıllık %19 gerilemesi, tüketici talebindeki baskının sürdüğüne işaret ediyor. Beyaz eşya talebindeki zayıf görünüm de hanehalkı harcamalarının güç kazanmasını zorlaştırıyor.

Çin’in ağustos ayı PMI verileri de ekonomideki dengesiz toparlanmayı ortaya koydu. Resmi imalat PMI'ı 49,8 seviyesine yükselmesine rağmen 50 eşik değerinin altında kaldı. Hizmet sektöründe ise PMI 49 seviyesinde gerçekleşti. Bu görünüm, üretim ve dış talepteki hareketliliğe karşın iç talebin ekonomiye aynı ölçüde destek vermediğini gösteriyor.

Böylece Çin ekonomisinde ağustos ayı için oluşan tablo, dış ticaret ve fiyatlar tarafında daha güçlü bir görünüm ile iç tüketimdeki kırılganlığın aynı anda devam ettiğine işaret ediyor. Piyasalar açısından açıklanacak enflasyon, dış ticaret ve perakende satış verileri, Çin ekonomisinin büyüme dinamiklerinin ne ölçüde dengelendiğine ilişkin önemli göstergeler arasında yer alacak.