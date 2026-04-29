Çin ekonomisinde tehlikeli ayrışma: GSYH artıyor, iş gücü çöküyor

Çin’in 2026 yılı ilk çeyreğinde sergilediği yüzde 5’lik büyüme performansı, makroekonomik vitrinde bir başarı hikayesi gibi dursa da, bu genişlemenin istihdam piyasasındaki izdüşümü ciddi bir yapısal kopukluğa işaret ediyor. Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) rakamlarındaki artışın aksine, iş gücü piyasasının genelinde hissedilen zayıflık, büyüme modelinin artık nitelikli iş alanları yaratmakta yetersiz kaldığını gösteriyor.

Genç iş gücünde tarihi kırılganlık

İstihdam piyasasındaki en sarsıcı eğilim, genç nüfusun içine düştüğü derin kırılganlık olarak belirginleşiyor. Mart ayı itibarıyla 16-24 yaş grubundaki işsizlik oranı yüzde 16,9 gibi yüksek bir seviyede katılaşırken, asıl tehlike sinyali daha üst yaş gruplarından geliyor. 25-29 yaş grubundaki işsizlik oranının yüzde 7,7 ile rekor seviyeye ulaşması, ekonomik durgunluğun sadece yeni mezunları değil, kariyerinde basamak atlamaya hazırlanan genç profesyonelleri de sistemin dışına ittiğini kanıtlıyor.

İş kalitesinde ‘gig’ tehlikesi ve yapay zeka şoku

Piyasadaki bu daralma, sadece işsizlik rakamlarıyla değil, aynı zamanda iş kalitesindeki hızlı erozyonla da kendini belli ediyor. Günümüzde kentsel iş gücünün neredeyse yarısını kapsayan esnek gig ekonomisi istihdamındaki artış, iş gücü piyasasının güvencesiz bir yapıya evrildiğini belgeliyor. Bu değişim, yapay zeka odaklı teknolojik dönüşümün iş gücü piyasasını doğrudan yerinden etmeye başladığının ilk somut kanıtı olarak okunabilir. Tahmin edilen 70 milyon işin otomasyon riski altında bulunması, özellikle kariyerinin ilk yıllarındaki çalışanlar üzerinde telafisi güç bir baskı oluşturuyor.

Mezun enflasyonu ve sosyal güvenlik riski

Yılın geri kalanına yönelik beklentiler ise tablonun daha da sertleşebileceğini gösteriyor. Yaz döneminde iş gücü piyasasına girmeye hazırlanan 12,7 milyonluk rekor mezun sayısı, mevcut kapasitenin sınırlarını zorlayacak. Analizler, 16-24 yaş grubundaki işsizliğin yıl ortasına kadar yüzde 20 seviyesine tırmanabileceğine dikkat çekiyor. Çin’in mevcut eğitim sisteminin ve sosyal güvenlik ağının, yapay zeka kaynaklı bu yapısal şoku absorbe etmekteki yetersizliği, büyüme rakamlarının gölgesinde kalan en büyük makroekonomik risk unsuru olarak duruyor.