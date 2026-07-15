Çin ekonomisindeki borç ve gayrimenkul krizinin küresel pazarlara yönelik resesyon tehdidi

Yıllarca çift haneli büyüme rakamlarıyla dünya ekonomisini sırtlayan Çin modeli artık resmen tıkandı. Büyümenin lokomotifi olan gayrimenkul sektöründeki dev şirketlerin peşi sıra iflas bayrağını çekmesi, finans sisteminde zincirleme bir çöküş riski doğuruyor. Üstelik bu durum sadece şirketlerle sınırlı değil; iç piyasada hanehalkı geleceğe yönelik güvenini tamamen kaybettiği için harcamalarını bıçak gibi kesip ihtiyati tasarrufa yöneldi. Bu kitlesel geri çekilme ise ülkede kırılması çok zor olan tehlikeli bir deflasyon sarmalını besliyor. Krizin faturası ağır. Üretim hatlarındaki bu ani yavaşlama, ham madde tedarikçisi konumundaki gelişmekte olan ülkelerden Avrupa pazarlarına kadar çok geniş bir coğrafyada siparişlerin bir anda durmasına yol açıyor.

Tedarik zincirinde eksen kayması

Batılı dev teknoloji ve otomotiv şirketleri artık yumurtaları aynı sepete koymak istemiyor. Çin'in öngörülemez ekonomi politikalarından ve küresel jeopolitik gerilimlerden kaçmak isteyen küresel devler, üretim üslerini hızla Hindistan ve Vietnam gibi alternatif ülkelere kaydırmaya başladı. Bu kaçışın doğal bir sonucu olarak Çin'e giren doğrudan yabancı sermaye miktarı tarihi dip seviyelere geriledi. Sermaye çıkışı, ülkenin teknolojik dönüşüm ve inovasyon odaklı yeni büyüme hamlesini de doğrudan vuruyor. Sanayi üretimindeki bu kan kaybı sadece iç piyasadaki istihdam dengelerini bozmakla kalmıyor, aynı zamanda küresel tedarik zincirinde onarılması imkansız yapısal kırılmalara zemin hazırlıyor.

Borç sarmalı ve müdahale çıkmazı

Çin Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ve piyasaya sürdüğü milyarlarca dolarlık likidite paketleri, kronikleşen yapısal sorunları çözmek yerine yalnızca zaman kazandırmaya yarıyor. Esas büyük bomba ise yerel yönetimlerin altyapı projeleri adı altında biriktirdiği ve resmi kayıtlarda görünmeyen 'gölge bankacılık' borçları. Kamunun hareket alanını tamamen kısıtlayan bu borç yükü nedeniyle Çin'in elinde ekonomiyi ayağa kaldıracak radikal bir enstrüman kalmadı. Eğer çok sert ve köklü yapısal reformlar yapılmazsa, Çin'in önümüzdeki on yılı yüksek büyüme oranlarıyla değil, Japonya'nın geçmişte yaşadığı ve 'Kayıp On Yıl' olarak adlandırılan uzun vadeli kronik bir durgunluk dönemiyle geçirmesi kaçınılmaz olacak. Piyasalar bu sert inişe henüz hazır değil.

Çin’de ekonomik daralmanın sosyal yansımaları

Ekonomik daralmanın toplumsal tabandaki yansıması ise çok daha yıkıcı bir boyuta ulaşıyor. İstihdam piyasasındaki daralma nedeniyle üniversite mezunu milyonlarca genç iş bulmakta zorlanırken, fabrikalardaki erken emeklilik dalgası sosyal güvenlik sisteminin üzerindeki aktüeryal yükü taşınamaz bir seviyeye çıkarıyor. Ülkedeki hızlı nüfus yaşlanması ile birleşen bu istihdam krizi, Çin'in iç pazarı canlandırma stratejisinin önündeki en büyük bariyerlerden biri haline gelmiş durumda. Sosyal huzursuzluk riskini tetikleyen bu tablo, yakın gelecekte üretimin sadece maliyetini değil, aynı zamanda ülkenin iç siyasi istikrarını da doğrudan tehdit edecek yapısal bir krize dönüşüyor.