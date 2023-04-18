Çin ekonomisinden sürpriz büyüme

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, 2023 ilk çeyrekte büyüme son 1 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. İlk çeyrekte Çin ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 büyüdü. Ekonomistler ise, yüzde 4 büyüme bekliyorlardı. 2022'nin son çeyreğinde büyüme yüzde 2,9 olmuştu.

2023 ilk çeyrekte GSYH bir önceki çeyreğe göre de yüzde 2,2 büyüdü.

ING'nin Çin baş ekonomisti Iris Pang, 2023'ün tamamı için büyüme hedefini yüzde 5,0 olarak belirleyen Çin hükümetinin bu hedefe ulaşmak için altyapı yatırımlarına hız vermesi gerektiğini söyledi. İkinci çeyrek için GSYH büyüme tahminini yüzde 6,0 olarak ortaya koyan Pang, 2023'ün tamamı için büyüme tahminini yüzde 5 olarak koruduğunu da ifade etti.

Mart ayında Çin'de perakende satışlar yüzde 10,6, sanayi üretimi ise yüzde 3.9 arttı. Sanayi üretiminin yüzde 4 büyümesi bekleniyordu.

2023'ün ilk 3 ayında sabit varlık yatırımları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 arttı.

"Büyüme ikinci çeyrekte ciddi şekilde hızlanacak"

Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Fu Linghui, Çin ekonomisinde büyümenin ikinci çeyrekte, geçen yılın düşük bazından kaynaklı olarak, ilk çeyreğe göre ciddi şekilde hızlanacağını söyledi.

İlk çeyrekte büyümenin beklentilerin üzerinde geldiğini, ancak Çin'in iç talebinin hala yetersiz olduğunu ifade eden Fu, bununla birlikte üretim için talepte bir toparlanma gözlendiğini, istihdam ve fiyatların genel olarak istikrarlı olduklarını da belirtti.

Fu, uluslararası ortamın da karışık ve dış talepte büyümenin hala belirsiz olduğunu da vurguladı.