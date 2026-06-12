Çin emlak sektöründeki fiyat düşüşleri yapısal depremi durdurmaya yetecek mi?

İkinci el konut piyasasında derinleşen likidite sıkışıklığı, yerel yönetimlerin mali dengelerini ve inşaat sektörüne bağlı yüzlerce alt iş kolunu doğrudan olumsuz etkilemeye devam ediyor. Finans otoriteleri tarafından uygulamaya konulan kredi teşvikleri ve peşinat oranlarındaki gevşemeler, makroekonomik belirsizliklerin yüksek seyretmesi nedeniyle alıcılar cephesinde beklenen güven ortamını oluşturmakta yetersiz kalıyor. Bu durum, piyasadaki arz ve talep arasındaki makasın giderek açılmasına ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarının varlık değerlemelerinde sert kayıpların yaşanmasına yol açıyor.

Konut fiyatlarındaki sert indirimler alım iştahını tetikleyemedi

Asya piyasalarının en büyük gayrimenkul ekosistemine ev sahipliği yapan Çin'de, merkezi yönetimin ve yerel otoritelerin devreye aldığı geniş çaplı kredi destek paketlerine rağmen konut sektöründe kalıcı bir taban oluşumu henüz gözlenemedi. Morgan Stanley, yayımladığı güncel makro raporunda, özellikle ikinci el konut piyasadaki satış hacimlerinde hissedilir bir ivme kaybının ve durgunluğun yaşandığını kaydetti. Emlak geliştirme şirketlerinin nakit sıkışıklığını aşmak adına uyguladığı agresif fiyat indirimleri bile, borç sarmalından çekinen yerel tüketicilerin alım iştahını canlandırmaya yetmiyor. Kurumsal fonlar ve hanehalkı, değer kayıplarının bir süre daha derinleşebileceği beklentisiyle gayrimenkul yatırımlarını tamamen askıya alarak likit kalmayı tercih ediyor. Bu durum, piyasadaki nakit döngüsünün daha da yavaşlamasına, stokların birikmesine ve inşaat sektörüne bağlı diğer yan sanayi kollarının da sipariş iptalleriyle karşılaşmasına yol açıyor.

Yapısal borç krizleri finansal sistem üzerindeki riskleri canlı tutuyor

Morgan Stanley'in analizinde, Çin emlak sektöründeki mevcut tıkanıklığın sadece dönemsel bir talep yavaşlaması olmadığı, geçmiş yıllardan biriken yüksek kaldıraçlı borç krizlerinden kaynaklandığı ifade ediliyor. Büyük inşaat holdinglerinin borç yapılandırma ve iflas süreçlerinde yaşanan yasal tıkanıklıklar, sektörü fonlayan bankacılık sistemi üzerindeki risk primlerini de yukarı çekiyor. Uluslararası portföy yöneticileri, inorganik büyüme modellerinin tıkandığı bu yeni ekonomik konjonktürde, Asya genelindeki gayrimenkul odaklı hisse senetlerinde pozisyon azaltmayı sürdürüyor. Raporda, gayrimenkul zincirinin yeniden istikrara kavuşabilmesi için sadece konut fiyatlarının ucuzlamasının yeterli olmayacağı, hanehalkı gelirlerini ve tüketici güvenini artıracak daha köklü yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Mevcut tablonun devam etmesi halinde, gayrimenkul odaklı yerel tahvillerin temerrüt risklerinin artabileceği ve bu durumun küresel finansal istikrar üzerinde yeni bir baskı unsuru oluşturabileceği vurgulanıyor.