Çin enflasyonunda sert yavaşlama: Teşvik politikaları hızlanacak mı?

Çin'de iç talep yetersizliği ve fabrikalardaki fiyat düşüşleri kronik bir hal alıyor. Temmuz dönemine ait enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla birlikte, makroekonomik durgunluğu aşmak adına Çin Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ve likidite desteklerine hız vermesi bekleniyor.

İç talepteki yetersizlik tüketici fiyatlarını baskılıyor

Asya pazarındaki genel talep durgunluğu, Çin'in yerel fiyatlama mekanizmalarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Son açıklanan makroekonomik veri setine göre tüketici fiyat endeksi, aylık bazda %0,2'lik artış beklentisinin ve bir önceki dönemde yaşanan %0,3'lük daralmanın aksine %0,1 geriledi. Bu düşüşle birlikte yıllık enflasyon hızı son 6 ayın en zayıf performansına gerilemiş oldu. İç piyasadaki hanehalkı tüketim eğilimlerinin zayıf kalması, perakende sektöründe kar marjlarını eritirken, para otoritesinin mevcut sıkı finansal koşulları esnetmesini zorunlu kılıyor. Piyasalarda, talep cephesini canlandıracak doğrudan gelir destekleri ya da vergi muafiyetleri uygulanmadığı sürece tüketim endeksindeki bu zayıf seyrin kalıcı hale gelebileceği öngörülüyor.

Fabrika çıkış fiyatlarında deflasyonist direnç sürüyor

Ekonominin üretim ve sanayi ayağındaki maliyet eğilimlerini gösteren üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise yıllık bazda %3,5 oranında bir düşüş kaydetti. Her ne kadar bu gerileme, önceki dönemde yaşanan %4,1'lik sert daralmaya kıyasla bir miktar toparlanma emaresi gösterse de %3,8 yönündeki piyasa beklentilerinin belirgin şekilde gerisinde kaldı. Fabrika çıkış fiyatlarındaki bu kronik negatif seyir, sanayi şirketlerinin küresel pazarlardaki rekabet gücünü korumak adına fiyat kırmak zorunda kaldığını ve dolayısıyla karlılık rasyolarının baskı altında olduğunu netleştiriyor. Ortaya çıkan makroekonomik tablo, Çin Merkez Bankası'nın bankacılık sistemine yönelik zorunlu karşılık oranlarını düşürmesi ve borçlanma maliyetlerini aşağı çekmesi yönündeki beklentileri canlı tutuyor.

Küresel emtia piyasası ve ticaret rotalarına etkileri

Çin sanayisindeki bu fiyat daralması, yerel sınırları aşarak küresel ticaret hatları ve hammadde piyasaları üzerinde de çok yönlü bir baskı mekanizması oluşturuyor. Dünyanın en büyük hammadde tüketicisi konumundaki ülkenin üretim iştahındaki yavaşlama, başta endüstriyel metaller ve enerji emtiaları olmak üzere küresel fiyat endekslerini aşağı yönlü baskı altında tutuyor. Diğer yandan, Çinli üreticilerin iç pazarda eritemedikleri arz fazlası stokları çok ucuz fiyatlarla dış pazarlara ihraç etme eğilimi, küresel tedarik zincirinde dezenflasyonist bir rüzgar estiriyor. Yaşanan bu ucuz ürün akışı, batılı ekonomilerin yerel sanayilerini korumak adına yeni gümrük tarifelerini, anti-damping soruşturmalarını ve korumacı ticaret duvarlarını agresif bir şekilde devreye sokma ihtimalini güçlendiriyor. Enerji fiyatlarındaki gerileme ile derinleşen gayrimenkul krizi birleştiğinde, uluslararası fon yöneticilerinin Asya pay piyasalarına yönelik portföy ağırlıklarını azaltarak daha korunaklı pazarlara yöneldiği gözlemleniyor. Netice itibarıyla, Çin fabrikalarından yayılan bu deflasyonist baskı, küresel büyüme projeksiyonlarının da önümüzdeki dönemde daha temkinli ve aşağı yönlü revize edilmesini kaçınılmaz kılmaktadır.