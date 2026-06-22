Çin finans sektörünü yabancı yatırıma kademeli olarak açacak

Plan, finans sektörünün yabancı kuruluşlara kademeli olarak daha fazla açılmasını, yabancı şirketlerin Çin'de elde ettikleri kazançları ülkede yeniden yatırıma yönlendirmesini ve uygun yabancı sermaye kuruluşlarının yerli şirketlere stratejik yatırım yapmasını destekliyor.

Düzenlemeye göre denizaşırı yatırımcıların dağıtılan kârlarını doğrudan Çin'de yeniden yatırıma dönüştürmesine yönelik vergi avantajları uygulanacak. Bu teşviklerin hedeflenen şirketlere ulaşması sağlanacak ve daha fazla yeniden yatırım projesi, büyük ve öncelikli yabancı yatırım projeleri listelerine alınarak hizmet ve destek kapsamı genişletilecek.

Çin, yabancı şirketlerin ülkede araştırma ve geliştirme merkezleri kurmasını da teşvik edecek. Bu kapsamda yabancı üst düzey uzmanların istihdamı kolaylaştırılacak; açık inovasyon platformları, eğitim merkezleri ve yeni model araştırma kuruluşları desteklenecek. Yenilikçi ürünlerin ticarileştirilmesine verilen destek artırılacak ve şartları karşılayan ithal araştırma malzemelerine vergi avantajı sağlanacak.

Plan, düzenleyici iş birliği ve risk kontrollerinin güçlendirilmesi koşuluyla daha fazla yabancı finans kuruluşunun Hazine tahvili vadeli işlemleri dâhil risk yönetimi araçlarını kullanmasına imkân tanıyor. Yabancı şirketlerin mevzuata uygun biçimde fon yatırım danışmanlığı faaliyeti yürütmesine de izin verilecek.

Öncelikli yabancı sermayeli işletmeler için sınır ötesi işlem kurallarının gevşetilmesi ve sınır ötesi finansman kolaylığı kotalarının artırılması öngörülüyor. Yerel bankalardan büyük yabancı müşterileri adına uluslararası ödeme ve mutabakat belgeleri düzenleme hizmeti sunmaları istenecek.

Uygun yabancı şirketlerin Çin'de halka arzını desteklemek amacıyla borsalarla halka arz öncesi iletişim süreçleri sadeleştirilecek.

Eylem planı ayrıca yabancı yatırımcıların Çinli şirketleri satın almasına ilişkin kuralların hızla gözden geçirilmesini, birleşme onayları ile ödeme şartlarının basitleştirilmesini ve kurumlar arası denetim koordinasyonunun güçlendirilmesini öngörüyor.

Şartları karşılayan yabancı özel sermaye yatırım şirketlerinin, faaliyet alanlarıyla bağlantılı olmayan sektörlerdeki halka açık şirketlerin menkul kıymet ihraçlarına stratejik yatırımcı olarak katılmasına izin verilecek. Bu adımla yabancı stratejik yatırımların etkinliğinin artırılması amaçlanıyor.