Çin, fiyat savaşına tutuşan otomobil üreticilerini uyardı

Çinli düzenleyiciler, otomotiv sektöründe yeni bir fiyat indirim dalgası başlatan üreticilere karşı "ağır cezalar" uygulanabileceği uyarısında bulundu.

Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), piyasa düzenleyicisi ve ülkenin en üst ekonomik planlama kurumu ile birlikte bu hafta 17 otomobil üreticisinin yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Yetkililer, üretim maliyetleri ve fiyat takibine yönelik soruşturmaların artırılacağını ve ihlallerde ciddi yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

Bu toplantı, yetkililerin uzun süredir devam eden fiyat savaşına düzen getirme çabaları kapsamında bu hafta düzenlediği ikinci görüşme oldu. Salı günü Maliye Bakanlığı dahil yaklaşık iki düzine kurum, enerji şirketleri ve otomobil üreticileriyle elektrikli araç (EV) sektörünün geliştirilmesi, katı hal bataryaları ve otonom sürüş gibi yeni teknolojilerin teşviki üzerine bir araya gelmişti.

BMW, Volkswagen ve daha birçok marka ocak ayı başından bu yana satışları artırmak için fiyatları düşürdü veya teşvikler sundu. Devlet sübvansiyonlarının azaltılması ve ekonomideki yavaşlama nedeniyle talep daralırken, vergi indirimleri ve takas teşviklerinin de geri çekilmesi fiyat indirimlerini tetikledi.

UBS Çin otomotiv araştırma direktörü Paul Gong, şirketlerin model güncellemeleri, donanım değişiklikleri ve yeniden markalama gibi yöntemlerle uyum sağlamaya çalışacağını söyledi. Tesla geçen hafta yedi yıllık ultra düşük faizli finansman planı başlatırken, Xiaomi YU7 SUV modeli için üç yıllık faizsiz kredi sundu ve ardından Tesla’yı taklit ederek yedi yıllık benzer bir plan açıkladı.

Gong, "Hükümet politikaları kısa vadede bazı sonuçlar gösterdi, ancak uzun vadede piyasanın ‘görünmez eli’ engellenemez. Sektördeki temel sorunların çözümü için konsolidasyon gerekiyor" dedi.