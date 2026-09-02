Çin, G20'de ortak bildiriye engel oldu: Ticaret gerilimi zirveye taşındı

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Bessent: İtiraz eden taraf Çin oldu

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Kuzey Carolina'nın Asheville kentinde düzenlenen G20 toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Çin'in devasa ticaret fazlasına ilişkin anlaşmazlık nedeniyle ortak bildiri üzerinde uzlaşı sağlanamadığını söyledi.

Bessent, "Dünyanın en büyük ve sürdürülemez cari işlemler fazlasına sahip ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti itiraz eden taraf oldu" ifadelerini kullandı.

ABD'li Bakan, piyasa temelli olmayan ekonomilerin sürekli düşük maliyetli ihracat akışı oluşturmasının sürdürülebilir olmadığını savundu.

Çin'den küresel dengesizlikler vurgusu

Çin, Bessent'ın açıklamalarına doğrudan yanıt vermedi. Çin Maliye Bakan Yardımcısı Liao Min tarafından yayımlanan açıklamada, tüm tarafların küresel dengesizliklere kapsamlı, objektif ve dengeli yaklaşması gerektiği belirtildi.

Liao, G20 üyelerinin serbest ticareti koruması, kapsayıcı ve geniş tabanlı ekonomik küreselleşmeyi desteklemesi ve uluslararası ticaret ile sermaye akımları için elverişli bir politika ortamı oluşturması gerektiğini ifade etti.

Ortak bildiri yerine dönem başkanlığı açıklaması

G20 üyelerinin Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgalinden bu yana birçok konuda görüş ayrılığı yaşaması nedeniyle, toplantının ardından bu kez de geleneksel ortak bildiri yayımlanmadı. Bunun yerine dönem başkanlığının açıklaması kamuoyuyla paylaşıldı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, "Aşırı ve kalıcı dış fazla veren ülkeler, iç tüketimi sınırlayan ve büyümenin ihracata aşırı bağımlı hale gelmesine yol açan bozulmaları ortadan kaldırmalı" denildi.

Açıklamada, söz konusu politika ve uygulamaların küresel, bölgesel ve yerel piyasalarda olumsuz etkiler oluşturduğu ve ekonomik bağımlılığı artırdığı belirtildi.

Çin birçok maddeye itiraz etti

Dönem başkanlığı açıklamasına göre Çin; gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişi, ticaret dengesizliklerinin daha ayrıntılı incelenmesi ve azaltılması amacıyla bir görev gücü kurulması, IMF'nin bu dengesizlikleri izleme yetkileri ile borç yeniden yapılandırmasına ilişkin bazı hükümlere itiraz etti.

Bessent, Rusya dahil G20'nin 19 üyesinin dönem başkanlığı açıklamasını desteklediğini söyledi.

ABD ile Rusya arasında dikkat çeken temas

Bessent ayrıca toplantının oturum aralarında Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ile görüştü. Görüşme, ABD ile Rusya'nın ekonomi yönetimleri arasında son dönemde nadir görülen üst düzey temaslardan biri olarak dikkati çekti.

Rusya'nın dönem başkanlığı açıklamasına destek vermesi ise Pekin'in daha önce G20 üyeleriyle birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşını kınayan açıklamalara katılmayı reddetmesiyle tezat oluşturdu.