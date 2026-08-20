Çin gayrimenkul sektöründe likidite sıkışıklığı: Finansal riskler derinleşiyor

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2000'li yıllardan sonra yaşanan hızlı kentleşme dalgası ve yoğun spekülatif taleple büyüyen Çin gayrimenkul piyasası, sıkılaşan finansal regülasyonların ardından varlık yönetimi krizini aşamıyor. Sektörün amiral gemisi konumundaki dev ölçekli inşaat şirketlerinin ardı ardına açıkladığı rekor düzeydeki net dönem zararları, pazarın likidite rasyolarındaki bozulmayı açıkça ortaya koyuyor. Borç servis kapasitesini tamamen kaybeden aktörlerin tasfiye süreçleri ve sermaye piyasalarından ihraç edilmeleri, pazar genelindeki fonlama sıkışıklığının reel sektöre olan negatif yansımasını hızlandırıyor.

Kamu müdahaleleri ve piyasa teşviklerinin sınırları

Merkezi yönetimin pazar dinamiklerini stabilize etmek adına devreye aldığı genişlemeci kredi paketleri, vergi muafiyetleri ve metropollerdeki konut edinim kısıtlamalarını esnetme hamleleri, piyasada beklenen makroekonomik dipten dönüşü henüz tetikleyemedi. Yatırımcıların geleceğe yönelik risk algısının yükselmesi pazar talebini baskılamaya devam ederken; yerel yönetimlerin bütçe dengelerinde kritik bir ağırlığa sahip olan arazi tahsis gelirlerinin sert düşüş kaydetmesi, sektörel krizin kamu maliyesi ve yerel yönetim bilançoları üzerinde de ek bir baskı unsuru oluşturmasına yol açıyor.

Finansal sistem ve şüpheli alacak stoku alarm veriyor

Mülk değerlemelerinin, tüketicilerin kullandığı ipotekli konut kredilerinin nominal tutarlarının altına gerilemesi, krizin faturasını doğrudan bankacılık sistemine ve kredi mekanizmalarına kesiyor. Trilyonlarca yuanlık batık kredi hacmiyle karşı karşıya kalan finans kuruluşları, hanehalkı borçluluk oranının harcanabilir gelire olan rasyosunun yükselmesi nedeniyle ciddi bir aktif kalitesi riski yönetiyor. Varlık fiyatlarındaki bu erime piyasada negatif servet etkisi yaratarak iç tüketim eğilimini zayıflatmakta ve makro ölçekte deflasyonist baskıları beslemektedir. Tıkanan finansal kanallar, ticari bankaların risk iştahını düşürerek reel sektöre yönelik kredi musluklarının daralmasına sebebiyet veriyor. Kamu bankalarının sermaye rasyolarını koruma çabası ise fonlama maliyetlerini yukarı çekerek para politikasının aktarım mekanizmasını sekteye uğratmaktadır. İstihdam piyasasının önemli bir bölümünü absorbe eden bu durgunluğun, yerel yönetim tahvil ihraçları üzerindeki yükü artırarak genel ekonomik büyümeyi orta vadede baskılaması öngörülüyor.