Çin, gelecek sene daha proaktif maliye politikası uygulayacak

Çin Maliye Bakanlığı, pazar günü yaptığı açıklamada gelecek yıl maliye politikalarının daha proaktif olacağını ve iç talep, teknolojik yenilik ile sosyal güvenlik ağının güçlendirilmesine odaklanılacağını duyurdu. Açıklama, ticaret ortaklarının dünyanın en büyük ikinci ekonomisini ihracata bağımlılığı azaltmaya çağırdığı bir dönemde geldi.

Bakanlık, 2026 hedeflerinin belirlendiği iki günlük toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, tüketimin artırılacağını ve yeni üretici güçler ile insanların genel kalkınmasına yönelik yatırımların aktif biçimde genişletileceğini bildirdi. Yenilikçi faaliyetlerin desteklenerek yeni büyüme motorlarının oluşturulmasının hedeflendiği, sağlık ve eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi yoluyla sosyal güvenlik sisteminin güçlendirileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, kentsel ve kırsal alanlar arasındaki entegrasyonun teşvik edileceği ve Çin’in daha yeşil bir topluma dönüşümünün hızlandırılacağı belirtildi. Uzmanlar ve hükümet danışmanları, Çin’in 2026 yılı için yaklaşık %5 düzeyindeki yıllık ekonomik büyüme hedefini korumasının muhtemel olduğunu aktardı.

Bu büyüme hedefinin, uzun süredir devam eden emlak krizinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ve deflasyonist baskılar karşısında, maliye ve para politikalarının gevşek tutulmasını gerektireceği değerlendiriliyor. Çinli liderler de bu ay, tüketim ve yatırımları canlandırmak amacıyla 2026’da "proaktif" maliye politikasının sürdürüleceği taahhüdünde bulunmuştu.