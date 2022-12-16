Çin, global ülke borçları için yuvarlak masa oluşturulmasını kabul etti

IMF Başkanı Kristaline Georgieva, Çinli yetkililerin global ülke borçları konusunda özel sektörden kreditörlerinde katılacakları bir "yuvarlak masa" oluşturulmasını kabul ettiklerini söyledi.

IMF tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Georgieva, Çinli yetkililer ile geçtiğimiz hafta yaptığı görüşmelerden sonra düşük ve orta gelirli ülkelerin borçları konusunun üstesinden gelinmesi konusunda "biraz daha iyimser" hale geldiğini ifade etti.

Zambiya ve Sri Lanka gibi ülkeler için borç rahatlatmasının hızlandırılması ihtiyacı konusunda Çinli yetkililer ile fayda görüşmeler yaptığını belirten Georgieva, "Borç konuları için Çin'in de aktif rol oynayacağı daha sistemsel bir işbirliği platformu oluşturulabileceğini gördüm" dedi.