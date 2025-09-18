Çin gösterge faiz oranını sabit tuttu

Çin Merkez Bankası (PBOC), yedi günlük ters repo faiz oranını yüzde 1,40'ta sabit tutarak, açık piyasa işlemleri yoluyla bankacılık sistemine 487 milyar yuan enjekte etti.

Analistler, PBOC'nin Fed'in izinden gitmek için acil bir neden görmediğini, özellikle de Çin'in referans endeksi Şanghay Bileşik Endeksi'nin on yılın en yüksek seviyelerine yakın seyrettiği ve ihracatın beklenmedik bir güç gösterdiği bir dönemde, belirtiyor.