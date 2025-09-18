  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Çin gösterge faiz oranını sabit tuttu
Takip Et

Çin gösterge faiz oranını sabit tuttu

Çin Merkez Bankası (PBOC), yedi günlük ters repo faiz oranını yüzde 1,40'ta sabit bıraktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin gösterge faiz oranını sabit tuttu
Takip Et

Çin Merkez Bankası (PBOC), yedi günlük ters repo faiz oranını yüzde 1,40'ta sabit tutarak, açık piyasa işlemleri yoluyla bankacılık sistemine 487 milyar yuan enjekte etti.

Analistler, PBOC'nin Fed'in izinden gitmek için acil bir neden görmediğini, özellikle de Çin'in referans endeksi Şanghay Bileşik Endeksi'nin on yılın en yüksek seviyelerine yakın seyrettiği ve ihracatın beklenmedik bir güç gösterdiği bir dönemde, belirtiyor.

Küresel Ekonomi
Hong Kong, Fed'i izleyerek gösterge faizini 25 baz puan indirdi
Hong Kong, Fed'i izleyerek gösterge faizini 25 baz puan indirdi
Fed’in faiz kararı sonrası piyasadan ilk tepki: Dolar, euro, altında ne tepki verdi?
DOLAR EURO ALTINDA SON DURUM!
Çin'de bütçe gelirleri ve harcamaları arttı
Çin'de bütçe gelirleri ve harcamaları arttı
Goldman Sachs: Yatırımcı, Avrupa hisse senetlerindeki yükselişe şüpheyle yaklaşıyor
Goldman Sachs: Yatırımcı, Avrupa hisse senetlerindeki yükselişe şüpheyle yaklaşıyor
ABD'de konut inşaatı ağustosta yavaşladı
ABD'de konut inşaatı ağustosta yavaşladı
Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2 oldu
Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2 oldu