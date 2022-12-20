Çin, gösterge faizini sabit tuttu

Çin Merkez Bankası, borç verme gösterge faiz oranını sabit tuttu. Banka, piyasa beklentilerine paralel olarak 1 yıl vadeli kredi ana faiz oranının (LPR) yüzde 3,65 ve 5 yıl vadeli faiz oranını yüzde 4,30 seviyesinde devam ettirdi.

ANZ'nin Çin kıdemli analisti Xing Zhaopeng yaptığı değerlendirmede, faiz oranları değişmediği sürece hane halkı harcamalarının da artmayacağını belirterek, “Hane halkları bilançolarını ciddi şekilde azaltırken tüketimi canlandırmak zorlaşıyor. Bu durum, Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nın tüketime öncelik veren yönlendirmeleri ile çelişiyor.” diye konuştu.

Xing, LPR oranlarının düşürülmemesinin kendisi için biraz sürpriz olduğunu belirtirken, piyasaların şimdi diğer politika tedbirlerine dikkat göstereceklerini vurguladı.