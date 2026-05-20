Çin, gösterge kredi faiz oranlarını bir yıldır değiştirmiyor

Çin'in büyük bankaları, ekonomik büyüme ivmesindeki son zayıflamaya rağmen temel kredi faiz oranlarını beklendiği gibi değiştirmedi.

Çin Merkez Bankası verilerine göre, bir yıllık kredi ana faiz oranı yüzde 3,0 seviyesinde, beş yıllık kredi ana faiz oranı ise yüzde 3,5 seviyesinde sabit bırakıldı. Her iki oran da geçen yıl mayıs ayından bu yana değiştirilmedi.

Çin ekonomisinin ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde büyümesinin ardından, ülke yönetimi nisan ayı sonunda ekonomik görünüme ilişkin daha güvenli bir ton benimsemiş ve ekonomik işler toplantısında faiz indirimleri de dahil olmak üzere para politikası araçlarına doğrudan atıf yapmamıştı.

Bu durum bazı yatırım bankalarının yılın geri kalanına ilişkin Çin'de parasal gevşeme beklentilerini aşağı çekmesine yol açtı.

Nisanda ekonomik aktivitenin zayıfladığına işaret eden yeni veriler, yakın vadede destekleyici adım beklentilerini yeniden artırsa da ekonomistler, yetkililerin Orta Doğu'daki çatışmanın etkilerini değerlendirmek için kısa vadede "bekle-gör" yaklaşımından uzaklaşmasının düşük ihtimal olduğunu belirtiyor.

Commerzbank ekonomistleri bu hafta yayımladıkları notta, nisana ait zayıf verilerin artan ters rüzgarlara işaret ettiğini ancak şimdilik büyüme tahminlerini koruduklarını belirtti. Banka, ekonomik zorlukların sürmesi halinde hükümetin hedefli maliye ve para politikası adımlarıyla devreye girmesini beklediklerini ifade etti.