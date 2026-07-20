Çin, gösterge kredi faizlerini 14'üncü ayda da sabit bıraktı

Çin Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, bir yıllık kredi ana faiz oranı yüzde 3,00, beş yıllık kredi ana faiz oranı ise yüzde 3,50 seviyesinde bırakıldı. Böylece her iki faiz oranında da üst üste 14'üncü ayda değişikliğe gidilmedi.

Faizlerin değiştirilmemesi, politika yapıcıların dünyanın ikinci büyük ekonomisindeki dengesiz büyümeye ve zayıf iç talebe rağmen geleneksel faiz indirimleri konusunda sabırlı davranmayı sürdürdüğüne işaret etti.