Çin, gösterge kredi faizlerini 17'nci ayda da sabit tuttu
Çin, piyasa beklentileri doğrultusunda gösterge kredi faiz oranlarını ekim ayında da değiştirmedi. Böylece faiz oranları üst üste 17'nci ayda sabit kalırken, üçüncü çeyrekteki güçlü ekonomik büyümenin ardından yeni bir parasal gevşeme adımı atılmadı.
Çin'de kredi faiz oranlarının belirlenmesinde gösterge kabul edilen bir yıllık kredi faiz oranı (LPR) yüzde 3,00 seviyesinde sabit tutuldu. Konut kredileri başta olmak üzere uzun vadeli krediler açısından önem taşıyan beş yıllık LPR de yüzde 3,50 seviyesinde bırakıldı.
Faizlerin değiştirilmemesi, piyasa beklentileriyle uyumlu bir karar olarak öne çıktı.
Ekonomik büyümenin ardından temkinli duruş
Faiz oranlarının sabit tutulması, Çinli politika yapıcıların üçüncü çeyrekte kaydedilen güçlü ekonomik büyümenin ardından yeni bir parasal gevşeme adımı atmakta acele etmediğine işaret etti.
Yetkililerin, kredi fiyatlama mekanizmasındaki reformlara ve para politikasının reel ekonomiye aktarımını iyileştirmeye odaklandığı belirtiliyor. Bu yaklaşım, kredi piyasasının işleyişini güçlendirmeyi ve mevcut para politikası araçlarının etkinliğini artırmayı amaçlıyor.