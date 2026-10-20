Çin, gösterge kredi faizlerini 17'nci ayda da sabit tuttu

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Çin'de kredi faiz oranlarının belirlenmesinde gösterge kabul edilen bir yıllık kredi faiz oranı (LPR) yüzde 3,00 seviyesinde sabit tutuldu. Konut kredileri başta olmak üzere uzun vadeli krediler açısından önem taşıyan beş yıllık LPR de yüzde 3,50 seviyesinde bırakıldı.

Faizlerin değiştirilmemesi, piyasa beklentileriyle uyumlu bir karar olarak öne çıktı.

Ekonomik büyümenin ardından temkinli duruş

Faiz oranlarının sabit tutulması, Çinli politika yapıcıların üçüncü çeyrekte kaydedilen güçlü ekonomik büyümenin ardından yeni bir parasal gevşeme adımı atmakta acele etmediğine işaret etti.

Yetkililerin, kredi fiyatlama mekanizmasındaki reformlara ve para politikasının reel ekonomiye aktarımını iyileştirmeye odaklandığı belirtiliyor. Bu yaklaşım, kredi piyasasının işleyişini güçlendirmeyi ve mevcut para politikası araçlarının etkinliğini artırmayı amaçlıyor.