Çin gözünü uzun vadeli yatırımlara çevirdi: Sermaye piyasalarında büyük reform

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CSRC, borsadaki ani fiyat dalgalanmalarını dizginlemek için kolları sıvadı. Komisyon, piyasada anlık kazanç hedefleyen spekülatif sermaye yerine emeklilik fonları ve büyük kurumsal yapıların ağırlığını artıracak yeni enstrümanlar hazırlıyor.

Çok katmanlı hisse senedi piyasası yapısını derinleştirmeyi planlayan Çin, farklı ölçekteki şirketlerin finansmana erişimini kolaylaştırırken, halka açık şirketlerde kurumsal yönetim standartlarını küresel seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. Denetim tarafında ise içeriden öğrenenlerin ticareti, finansal dolandırıcılık ve manipülasyon yapanlara karşı tavizsiz bir mücadele yürütülecek. Böylece işlem hacmini büyütmekten ziyade, yatırımcı güveninin korunması öncelik olacak.

Yabancı yatırımcıya devlet tahvili kapısı açıldı

Pekin yönetimi, küresel sermayeyi Çin'e çekmek için bürokratik engelleri tek tek kaldırıyor. Nitelikli yabancı kurumsal yatırımcı (QFII) sistemini esneten Çin, sınır ötesi yatırım ve finansman işlemlerini kolaylaştırıyor.

Bu açılımın en somut adımı olarak, yabancı kurumların yuan cinsinden faiz riskini yönetebilmesi için devlet tahvili vadeli işlemlerinde işlem yapmasına izin verildi. Çin, bu küresel nakdi ve yabancı yatırımları özellikle ileri imalat, modern hizmet sektörü ve yüksek teknoloji gibi stratejik alanlara kanalize etmeyi planlıyor.

Renminbi globalleşiyor, Şanghay güçleniyor

Çin Merkez Bankası’nın 2026-2030 yol haritası, sermaye piyasalarının ötesinde küresel bir finansal genişleme vizyonu ortaya koyuyor. Yeni dönemde renminbinin (yuan) uluslararası ticaret ve finansmandaki payının artırılması, sınır ötesi finansal piyasalara erişimin derinleştirilmesi ve Şanghay'ın uluslararası bir finans merkezi olarak konumunun pekiştirilmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

CSRC Başkanı Wu Qing’in de vurguladığı gibi, küresel makroekonomik sarsıntılara ve spekülatif sermaye hareketlerine karşı Çin finansal sisteminin dayanıklılığını artıracak 'karşı döngüsel' koruma kalkanları devreye alınacak. Çin'in 2030 vizyonu, borsa endekslerini sadece hacimsel ve rakamsal olarak büyütmekle sınırlı kalmıyor. Çin yönetimi; asıl reform başarısının, yerel şirketlerin borçlanma maliyetlerini düşüren, şeffaf, öngörülebilir ve Batı merkezli finans dünyasıyla tam entegre çalışan güvenli bir ekosistem inşa etmekten geçtiğini biliyor. Bu stratejik dönüşüm, Çin'in küresel likidite üzerindeki nüfuzunu artırırken, uluslararası fonların Asya pazarındaki uzun vadeli varlığını da kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor.