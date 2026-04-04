Çin, gümrük vergisi restiyle ticaret savaşında yeni bir cephe mi açıyor?

Trump yönetiminin Çin menşeli ürünlere yönelik gümrük vergisi oranlarını artırma kararı, Pekin cephesinde savunma stratejilerinin hızla devreye girmesine neden oldu. Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, ulusal ekonomik çıkarları korumak için gerekli her türlü önlemin alınacağı ve ABD'nin tek taraflı kısıtlamalarına karşı eş değerde yanıtlar verileceği vurgulandı. Çin’in bu kararlı duruşu, aslında küresel tedarik zincirindeki gücünü stratejik bir koz olarak kullanma niyetini yansıtıyor. Söz konusu vurgu, sadece basit bir mali düzenleme değil, aynı zamanda ABD ekonomisinin hassas noktalarına yönelik çok boyutlu bir hazırlığın işareti olarak değerlendiriliyor.

Gümrük vergisi misillemeleri küresel ticaretin kurallarını kökten mi değiştirecek

Çin’in almayı planladığı tedbirlerin kapsamı, özellikle yüksek teknoloji bileşenleri ve nadir toprak elementleri gibi kritik hammadde ihracatı üzerinden şekillenme potansiyeli taşıyor. Trump yönetiminin ek gümrük vergisi kararlarına karşılık olarak Çin tarafının, küresel üretim için hayati önem taşıyan bu kaynaklar üzerindeki kontrolünü bir yaptırım aracı olarak kullanması bekleniyor. Bu durum, sadece iki ülke arasındaki bir sürtüşme olmaktan çıkıp, dünya genelindeki üretim maliyetlerini ve enflasyon dengelerini doğrudan etkileyecek bir ekonomik savaşa dönüşme riski barındırıyor. Küresel ticaretin serbest dolaşım ilkeleri bu restleşme ile büyük bir sınav verirken, Pekin'in atacağı adımlar piyasaların önümüzdeki dönemdeki yönünü belirleyecek.

Ekonomik çıkarların korunması için kapalı kapılar ardında hangi hazırlıklar yürütülüyor

Çin hükümeti tarafından dile getirilen kararlılık ifadesi, bu süreçte herhangi bir geri adım atılmayacağının en somut sinyali olarak kabul ediliyor. Alınacak tedbirlerin sadece ek vergi yükümlülükleriyle sınırlı kalmayıp, ABD menşeli şirketlerin Çin pazarındaki operasyonel faaliyetlerine ve yatırım süreçlerine yönelik yeni kısıtlamaları da içerebileceği öngörülüyor. Küresel yatırımcılar bu ekonomik düellonun piyasalardaki yansımalarını anlık olarak takip ederken, asıl büyük darbenin hangi teknolojik gruptan veya hammadde sınıfından geleceği ise ticaret diplomasisinin en karanlık noktası olmaya devam ediyor. 2026 yılı ticaret vizyonunda bu hamlenin, iki ülke arasındaki dengeleri bir daha eski haline dönmeyecek şekilde değiştirip değiştirmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.