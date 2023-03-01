Çin hızlı açıldı: İmalat aktivitesi son 10 yılın zirvesinde

Çin’de imalat dalı aktivitesi Çin Yeni Yılı tatilinin akabinde fabrikaların açılmasıyla Şubat’ta son 10 yılın en yüksek aylık büyümesini ortaya koydu.

Ulusal İstatistik Ofisi tarafından hazırlanan imalat bölümü satın alma yöneticileri endeksi (imalat PMI) Şubat ayında Nisan 2012’den bu yana görülen en süratli artışla Ocak ayındaki 50,1 puandan 52,6 puana çıktı. Ekonomistler imalat PMI’nın Şubat ayında 50,5-50,6 puan olmasını bekliyorlardı.

Şubat ayında imalat dışı PMI da Mart 2021’den bu yana görülen en süratli artış ile 54,4 puandan 56,3 puana çıktı.

Bileşik PMI da Şubat ayında Ocak ayındaki 52,9 puandan 56,4 puana yükseldi.

Açıklanan PMI bilgilerinin Çin’de bu hafta sonu başlayacak yıllık Ulusal Halk Kongresi toplantıları öncesinde piyasalarda olumlu bir hava estirmesi bekleniyor. Ulusal Halk Kongresi toplanrtılyarından hükümetin ekonomik toparlanmayı sağlamlaştıracak yeni dayanak siyasetlerini ortaya koyacağı öngörülüyor.