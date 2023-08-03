Çin hizmet sektörü faaliyetlerinde artış

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'in hizmet sektörü faaliyetleri yaz seyahat sezonundaki iş artışının desteğiyle Temmuz ayında biraz daha hızlı genişledi ve zayıf imalattan kaynaklanan düşüşü kısmen dengeledi.

Caixin/S&P Global hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Haziran'daki 53,9'dan Temmuz'da 54,1'e yükseldi. Bu, hizmetler sektöründe iş faaliyetinin yedinci ayda art arda genişlemesine işaret ediyor. Endeks 50 puanın üzerindeyse genişlemeyi, altındaysa daralmayı gösteriyor.

Çin, sıkı COVID kısıtlamalarının geçen yılın sonlarında aniden kaldırılmasının ardından ilk çeyrekte sağlam bir toparlanma sergiledi, ancak yurt içi ve yurt dışındaki talebin zayıflamasıyla son aylarda toparlanma hızla azaldı.

Yetkililer son haftalarda zayıflayan toparlanmayı desteklemek için bir dizi politika önlemi uygulamaya koydu. Ancak piyasa bunu yetersiz buldu ve daha fazlasını bekliyor.