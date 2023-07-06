Çin için 2023 büyüme tahminleri yükseldi
Nikkei ve Nikkei Quick News tarafından yapılan anket, Çin için 2023 yılı büyüme beklentilerinin hafif şekilde arttığına işaret etti.
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Yerel uzmanların katıldıkları ankette Çin için GSYH büyüme tahmini beklentileri yüzde 5,5 oldu. Nisan ayındaki ankette büyüme beklentisi yüzde 5,4 olmuştu.
Katılımcıların en düşük büyüme tahminleri yüzde 5,0 olurken, en yüksek beklenti yüzde 6,0 seviyesinde gerçekleşti.
Nisan-Haziran dönemi için büyüme tahmini yüzde 0,9 oldu.