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Çin ikinci çeyrekte güçlü büyümesini sürdürecek

UOB ekonomisti Ho Woei Chen, Çin ekonomisi ikinci çeyrekte de güçlü büyümesini sürdürecek.

Haber Merkezi
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Çin ikinci çeyrekte güçlü büyümesini sürdürecek
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Ekonomist, ülke ekonomisinin hükümetin destek önlemleri, destekleyici para politikası ve ABD ile geçici ticari ateşkesin ardından ihracatın daha da artırılması sayesinde 1Ç'de iyi durumda olduğunu söyledi.

Chen, yakın vadede ekonomik istikrarın ABD ile bir ticaret anlaşmasına varılmasına bağlı olduğunu ve bunun daha fazla politika teşvikinden öncelikli olacağını belirtti.

UOB 4Ç'de 10 baz puanlık ek bir faiz indirimi bekliyor. Zorunlu karşılık oranında 50 baz puanlık bir indirim daha yapılması ihtimali de devam ediyor.

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