Çin ile İzlanda döviz takas anlaşmasını yeniledi

Çin Merkez Bankasından (PBoC) yapılan açıklamaya göre, anlaşmanın yenilenmesine ilişkin protokol, PBoC Başkanı Pan Gongşıng ile İzlanda Merkez Bankası Başkanı Asgeir Jonsson tarafından 15 Ekim'de IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarının yapıldığı Washington'da imzalandı.

5 yıllığına yenilenen anlaşma kapsamında 3,5 milyar Çin yuanı (yaklaşık 490 milyon dolar), 70 milyar İzlanda kronu karşılığında takas edilebilecek.

Karşılıklı rızayla uzatma opsiyonu bulunan anlaşmanın, iki ülke arasında parasal ve mali işbirliğini güçlendirmeyi, ikili ticareti ve yatırımları kolaylaştırmayı ve finans piyasalarının istikrarını güvenceye almayı hedeflediği belirtildi.

İlk kez 2010'da imzalanan anlaşma, daha önce farklı aralıklarla yenilenmişti.