  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Çin ile İzlanda döviz takas anlaşmasını yeniledi
Takip Et

Çin ile İzlanda döviz takas anlaşmasını yeniledi

Çin ile İzlanda arasında ikili ticaret ve alışverişlerde yerel para birimlerinin kullanımı için imzalanan döviz takas anlaşması yenilendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin ile İzlanda döviz takas anlaşmasını yeniledi
Takip Et

Çin Merkez Bankasından (PBoC) yapılan açıklamaya göre, anlaşmanın yenilenmesine ilişkin protokol, PBoC Başkanı Pan Gongşıng ile İzlanda Merkez Bankası Başkanı Asgeir Jonsson tarafından 15 Ekim'de IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarının yapıldığı Washington'da imzalandı.

5 yıllığına yenilenen anlaşma kapsamında 3,5 milyar Çin yuanı (yaklaşık 490 milyon dolar), 70 milyar İzlanda kronu karşılığında takas edilebilecek.

Karşılıklı rızayla uzatma opsiyonu bulunan anlaşmanın, iki ülke arasında parasal ve mali işbirliğini güçlendirmeyi, ikili ticareti ve yatırımları kolaylaştırmayı ve finans piyasalarının istikrarını güvenceye almayı hedeflediği belirtildi.

İlk kez 2010'da imzalanan anlaşma, daha önce farklı aralıklarla yenilenmişti.

Merkez Bankası'ndan 'BKM' açıklamasıMerkez Bankası'ndan 'BKM' açıklamasıEkonomi

 

Küresel Ekonomi
Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2,2 oldu
Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2,2 oldu
Gıda devi Nestle binlerce kişiyi işten çıkartacak
Gıda devi Nestle binlerce kişiyi işten çıkartacak
Trump'tan görüşme öncesi gerginliği tırmandıran sözler: Çin ile ticaret savaşındayız
Trump'tan görüşme öncesi gerginliği tırmandıran sözler: Çin ile ticaret savaşındayız
Hindistan'ın kararını Trump duyurdu: Rusya'dan petrol satın almayı bırakacaklar
Hindistan'ın kararını Trump duyurdu: Rusya'dan petrol satın almayı bırakacaklar
Fed Üyesi Miran: Bu yıl içende iki faiz indirimi daha gerçekçi görünüyor
'Bu yıl içende iki faiz indirimi daha gerçekçi görünüyor'
Bessent, kapanmanın günlük maliyetini açıkladı
Bessent, kapanmanın günlük maliyetini açıkladı