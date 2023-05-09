Çin ile Rusya arasındaki ticaret hacmi %41,3 arttı

Çin Gümrük İdaresi, Çin ile Rusya arasındaki ticaret hacminin yıllık yüzde 41.3 artarak 73,15 milyar dolara ulaştığını açıkladı; söz konusu dönemde Çin'in Rusya'ya ihracatı yüzde 67.2 artarak 33,68 milyar dolara yükseldi ve Rusya'nın Çin'e olan ihracatı da yüzde 24.8 artarak 39,46 milyar dolara ulaştı.

Rusya ağırlıklı olarak enerji kaynakları sağlarken, Çin ise Rusya'ya otomobil, kamyon, elektronik ev eşyaları, ekskavatör, giyim eşyası, ayakkabı ve tüketim malları satıyor.