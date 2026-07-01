Çin imalat sektörü ikinci çeyrekte 6 yılın en güçlü dönemini yaşadı

Çin'de imalat faaliyetleri haziran ayında yavaşladı ancak sektör, 2020'nin son çeyreğinden bu yana en güçlü üç aylık performansını gösterdi.

RatingDog tarafından derlenen genel imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) mayıstaki 51,8 seviyesinden haziranda 51,7'ye geriledi. Endeks, analistlerin 51,6 beklentisinin üzerinde gerçekleşti. 50'nin üzerindeki değerler büyümeye işaret ediyor.

İkinci çeyrek ortalama PMI 51,9 oldu ve bu, 2020'nin dördüncü çeyreğinden bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayda geçti. Endeks, imalat sektörünün haziranda art arda yedinci ayda da büyüme kaydettiğini gösterdi.

Üretim haziranda üç ayın en düşük hızında artış gösterirken, yeni siparişler 13'üncü ayda da yükseldi. Bu, 2018'den bu yana en uzun artış serisini işaret etti. Yeni ihracat siparişleri ise ikinci ayda da düşüş kaydetti. İhracat fiyatları artmaya devam etse de marttan bu yana en yavaş hızda yükseldi.

İş yaratma hızı 3 yılın zirvesinde

İstihdam üç ay sonra ilk kez arttı ve iş yaratma hızı Ağustos 2023'ten bu yana en güçlü seviyeye ulaştı. İş yükleri artmaya devam ederek beşinci ayda da yükseldi. Girdi maliyetleri ocaktan bu yana en düşük hızda artış gösterirken, çıktı fiyatları üst üste altıncı ayda yükseldi.

RatingDog kurucusu Yao Yu, "Haziran ayında imalat sektörü, yeni siparişlerdeki istikrarlı artış, maliyet baskılarının hafiflemesi ve işgücü piyasasındaki iyileşme sayesinde dengeli bir genişleme sürdürdü" dedi. Ancak dış talepteki daralma ve iş dünyası güvenindeki yumuşamanın sektör için risk oluşturmaya devam ettiğini vurguladı.

Resmi PMI verileri de haziranda imalat faaliyetlerinin genişlediğini gösterdi. Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan endeks mayıstaki 50,0 seviyesinden 50,3'e yükseldi.