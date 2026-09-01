Çin imalat sektöründe 5 yılın en uzun büyüme serisi

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S&P Global tarafından derlenen veri, Reuters anketindeki 51,0 beklentisini de aştı. Buna karşılık resmi imalat PMI ağustosta 49,2'den 49,8'e yükselmesine rağmen daralmaya işaret etmeyi sürdürdü. PMI'da 50'nin üzerindeki değerler büyümeyi, altındaki değerler ise daralmayı gösteriyor.

Üretim son üç ayın en hızlı artışını kaydederken, yeni siparişler de güçlendi. İhracat siparişlerindeki artış son altı ayın en yüksek seviyesine çıktı. İstihdam haziran ve temmuzdaki artışların ardından değişmezken, biriken işler marttan bu yana en hızlı yükselişi gösterdi.

Şirketlerin nihai ürün stokları Eylül 2025'ten bu yana en hızlı artışı kaydederken, üreticiler temmuzdaki düşüşün ardından satın alma faaliyetlerini yeniden artırdı. Girdi maliyetlerindeki yükseliş sınırlı kalırken şirketler yoğun rekabet ve indirimler nedeniyle bu yıl ilk kez satış fiyatlarını düşürdü.

Fabrikalar önümüzdeki 12 aya ilişkin üretim konusunda iyimser kalırken, genel güven ocaktan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Çin ekonomisi ikinci çeyrekte %4,3 büyüyerek üç yılı aşkın sürenin en düşük büyüme hızını kaydetmişti.