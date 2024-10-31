Çin imalat sektöründe iyileşme potansiyelinin işaretleri görüldü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde 0,3 puan artarak 50,1'e yükseldi.

Mayısta 50 puanın altına gerileyen endeks, son 5 ayda büyüme eşiğinin üzerine çıkamamıştı.

UİB kıdemli istatistikçisi Cao Çinghı, ekimde imalat sanayi PMI içindeki hammadde satınalma alt endeksinin 8,3 puan artış kaydettiğine dikkati çekerek, bunun endeksteki genel toparlamada etkili olduğunu belirtti.

İmalat ve operasyon aktivitesi beklentisi alt endeksinin 2 puan artışla 54'e yükseldiği, bunun son 4 aydaki en yüksek seviye olduğunu anlatan Cao, piyasada beklentilerin ve güvenin artmakta olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan İmalat sanayi PMI içindeki yeni ihracat siparişleri alt endeksinin, eylül 47,5 iken ekimde yüzde 47,3'e gerilemesi, dış talepteki süregelen zayıflığa işaret etti.

İmalat sanayi PMI, ocakta 49,2, şubatta 49,1 olarak ölçüldükten sonra martta 50,8'e yükselerek son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış, nisanda 50,4'e gerilese de büyüme eşiğinin üzerinde kalmıştı. Mayısta 49,5'e gerileyen endeks haziranda sabit kalmış, temmuzda 49,4'e, ağustosta 49,1 gerilemişti. Endeks, eylülde 49,8'e yükselse de büyüme eşiğini aşamamıştı.

İmalat dışı PMI

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI da yeniden büyüme seyrine girdi. Eylülde 50 olan endeks ekimde 50,2'ye çıktı.

İmalat dışı PMI içindeki hizmetler alt endeksi 49,9'dan 50,1'e yükselirken inşaat sektörü alt endeksi 50,7'den 50,4'e geriledi.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalışa işaret ediyor.

İyimserlik için yeni bir neden

ING'den Lynn Song'a göre Çin'in resmi imalat PMI değeri nisan ayından bu yana ilk kez genişleyerek beklentileri aştı ve iyimserlik için bir neden sundu.

Song, ekim ayındaki 50,1 değerinin PMI için olası en küçük genişlemeye işaret ettiğini ancak daralmanın devam edeceği yönündeki beklentilere meydan okuduğunu belirtti.

Bunun eylül ayında sanayi üretiminde görülen hafif toparlanmanın devam edebileceğine işaret ettiğini de vurgulayan Song, verilerin, üretim göstergesinin altı ayın en yüksek seviyesinde olması ve yeni siparişlerin daralma serisini kırmasıyla birlikte, kademeli iç iyileşmenin potansiyel işaretlerini gösterdiğini vurguladı.

Ancak yeni ihracat siparişlerinin düşüş eğilimini sürdürdüğünü ve bu da zayıf dış talebe işaret ediyor olabileceğini belirten Song, “Trump'ın zaferi ve gümrük vergisi artışlarıyla daha da kötüleşebilecek olan dış talebin potansiyel olarak zayıflamasını telafi etmek için teşviklerin uygulanmasının iç talepte bir toparlanmaya yol açıp açmayacağını görmemiz gerekecek” dedi.