Çin, Japonya ve İngiltere ABD tahvili varlıklarını azalttı

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Japonya'nın ABD Hazine tahvili varlıkları haziranda bir önceki aya göre 26,4 milyar dolar azalarak 1,117 trilyon dolara indi. Böylece Japonya, en büyük yabancı ABD tahvili sahibi konumunu korumakla birlikte ay içinde belirgin bir satış gerçekleştirdi.

Çin'in ABD Hazine tahvili varlıkları da 26 milyar dolar azalarak 633,4 milyar dolara geriledi. İngiltere'nin varlıkları ise 8,7 milyar dolar düşüşle 939,9 milyar dolar oldu.

Yabancı net tahvil alımları sert yavaşladı

Haziran ayında yabancı yatırımcıların ABD Hazine tahvillerindeki net alımları 6,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Önceki ay net alımlar 56,6 milyar dolar seviyesindeydi.

Toplam yabancı ABD Hazine tahvili varlıklarının, şubat ayında ulaştığı zirveden bu yana son dört ayın üçünde gerilediği belirtildi. ABD'nin yüksek bütçe açıkları ve enflasyonun hedefin üzerinde kalmaya devam etmesi, uzun vadeli tahvillere yönelik endişeleri artıran unsurlar arasında yer aldı.

Japonya'nın satışında yen müdahalesi etkisi

Japonya'nın hazirandaki yaklaşık 26,4 milyar dolarlık tahvil azaltımının, zayıf yen nedeniyle döviz piyasasına müdahale ihtiyacıyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

Stratejist Paresh Upadhyay, Japonya'nın satışlarının ağırlıklı olarak döviz müdahalesi gereksiniminden kaynaklandığını belirterek, Tokyo'nun ABD Hazine tahvillerinde yeni ve kalıcı bir satış dalgasına yönelmesini beklemediğini ifade etti.

Temmuz sonunda yenin desteklenmesi için gerçekleştirilen müdahaleye ABD'nin de dahil olduğu ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Tokyo'nun doğrudan tahvil satmak yerine Fed araçlarından yararlanabileceğine işaret ettiği belirtildi.

Haziran verileri, büyük yabancı yatırımcıların ABD devlet tahvillerine yönelik talebindeki zayıflamanın devam ettiğine ve yabancı sermaye akımlarının önceki aya kıyasla belirgin biçimde yavaşladığına işaret etti.