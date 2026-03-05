Çin kabinesi: 2026 büyüme hedefi çaba gösterilerek ulaşılabilir

Birim başkanı, vatandaşların geleceğe yönelik kaygılarını azaltmak amacıyla sağlık hizmetleri, yaşlı bakımı ve çocuk bakımı alanlarındaki çabaların artırılacağını belirtti. Talebi canlandırmak için kentsel ve kırsal kesimdeki vatandaşların gelirlerini artırmaya yönelik planların hayata geçirileceğini ve bu adımın tüketimi iç talep cephesinden güçlendireceğini vurguladı.

Kabine Araştırma Birimi Başkan Yardımcısı ise maliye politikası açısından manevra alanının bulunduğunu, faiz oranları ile zorunlu karşılık oranlarında indirim yapılabileceğini ifade etti.

Birim başkanı ayrıca ekonomik işleyişte beklenenden daha fazla belirsiz ve öngörülemeyen faktörle karşılaşılabileceğine dikkat çekerek büyüme hedefinin bir aralık olarak belirlenmesinin ekonominin belirsizliklerle başa çıkma kapasitesini artırdığını söyledi. 2026 GSYİH büyüme hedefinin ise gerekli çabalar gösterildiği takdirde ulaşılabilir olduğunu ekledi.