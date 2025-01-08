Çin Kalkınma Bankasından, Nijerya'nın demir yolu projesine kredi

CDB'den yapılan açıklamada, bankanın toplam uzunluğu 203 kilometre olan projenin inşası için 245 milyon Euro kredi sağladığı belirtildi.

Açıklamada, kredinin, projenin sorunsuz şekilde ilerlemesi için mali destek sağlamak amacıyla verildiği vurgulanarak, "Kano-Kaduna Demiryolu Projesi, Üçüncü Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na dahil edilen pratik işbirliği projeleri listesindedir." ifadeleri kullanıldı.

Hat, tamamlandığında Kano ile Abuja arasında doğrudan bir demir yolu bağlantısı sağlayacak. Güzergah boyunca ilgili endüstrilerin gelişimini teşvik edecek projenin inşası ve işletilmesinin, Nijerya'da çok sayıda iş fırsatı oluşturması bekleniyor.