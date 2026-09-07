Çin, kamu finans şirketlerine 54 milyar dolarlık sermaye aktaracak

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Karar kapsamında, ülkenin en büyük hayat sigortası sağlayıcısı China Life Insurance Group 35 milyar yuan (yaklaşık 5,2 milyar dolar), China Taiping Insurance Group ise 7 milyar yuan tutarında sermaye desteği alacak.

People's Insurance Company of China (PICC) ise Maliye Bakanlığı'na yönelik tahsisli A tipi hisse ihracı yoluyla 15 milyar yuana kadar kaynak temin etmeyi planladığını duyurdu. Şirket, söz konusu kaynağın özkaynak yapısını güçlendirmek amacıyla kullanılacağını bildirdi.

Sermaye enjeksiyonunun, orta ve uzun vadeli fonlar aracılığıyla sermaye piyasalarını desteklemesi beklenen kamu sigorta şirketlerinin operasyonel kapasitesini artırması hedefleniyor. Ayrıca, hamlenin düzenleyici kurumların yüksek riskli küçük ölçekli sigorta şirketlerini yönetme sürecine stratejik katkı sağlaması öngörülüyor.