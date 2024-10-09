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Çin, mali politikaya ilişkin toplantı düzenleyecek

Çin Maliye Bakanlığı, mali politikaya ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

Haber Merkezi
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Çin, mali politikaya ilişkin toplantı düzenleyecek
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Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Maliye Bakanlığı'nın cumartesi günü maliye politikası konusunda bir basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

Yapılan açıklamada, “yüksek kaliteli ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için maliye politikasının konjonktür karşıtı ayarlamalarının yoğunlaştırılması” konulu basın toplantısına Maliye Bakanı Lan Fo'an'ın da katılacağı belirtildi.

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