Çin, mali politikaya ilişkin toplantı düzenleyecek

Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Maliye Bakanlığı'nın cumartesi günü maliye politikası konusunda bir basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

Yapılan açıklamada, “yüksek kaliteli ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için maliye politikasının konjonktür karşıtı ayarlamalarının yoğunlaştırılması” konulu basın toplantısına Maliye Bakanı Lan Fo'an'ın da katılacağı belirtildi.